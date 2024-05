Sin acto formal abrió sus puertas la edición 2024 de ArteCo

Las malas condiciones climáticas frenaron este jueves la inauguración de la edición 2024 de la Feria de Arte Contemporáneo. La muestra abrió sus puertas, pero el acto formal podría realizarse este viernes en horario a confirmar.

Con dos galpones principales, una plaza seca, un escenario y varias muestras en distintos puntos de la ciudad, comenzó este jueves la sexta edición dela Feria de Arte Contemporáneo en el puerto de la capital correntina.

Quienes visiten el lugar podrán apreciar las obras de 24 artistas individuales, 24 galerías, 13 colectivos artísticos y la muestra de los artistas que forman parte del programa de becas impulsado por el Instituto de Cultura.

El predio cuenta con un sector editorial (en la antigua estación), un espacio de video: el Festival Play, Videoarte y Cine Experimental y el Festival ArteSo (Festival de Arte Sonoro); y se desarrollarán distintas propuestas en el auditorio, la plaza seca y el escenario.

La muestra estará abierta al público de manera gratuita el jueves 23 de 14 a 22, viernes y sábado: de 14 a 00. Habrá visitas guiadas a cargo de pasantes de la Unne - Fadycc

Todos los días a las 15 y a las 17.

Grilla

Viernes 24 de mayo

19:15: Microconcierto 1 - Nicolás Ojeda (Chaco)

20:00: Set A/V 1 - Tomi Courtis (Corrientes) + Visuales: Ququ Ángel (Chaco/Corrientes)

Sábado 25 de mayo

19:15: Microconcierto 2 - Daiuja (Corrientes)

20:00: Set A/V 2 - Aldana Bit (Chaco) + Visuales: Eduardo Cabrera (Corrientes)

Intervenciones artísticas en el predio

Curadora: Lucia del Milagro Arias

Río marrón.

La eternidad del momento presente.

Andrés Paredes

Mariposa Migrante

Lona vinilica reciclada, calada a mano y pintada. 400 x 800 cm 2024

Andrés Paredes

Colgantes que se rozan

instalación medidas variables

Lienzo teñido, cesteria de isipo, ramas de pindó, 2024

Chaco paste up: Juan Britos y Romina Centurión

Huella hídrica

Neike

Paraná, ríomilagro

Richard de Itatí

Virgen de la canoa

Performance e Instalación fluvial de vírgenes de cerámica en canoas en procesión náutica sobre el Río Paraná.

Todos los días, 19:00.

Emme -Yurú Chupita y Lucas Vera

Sueño con el Río sillón/cama/canoa.

Rescate de una canoa que supo navegar las aguas del río Paraná.

Cristian Badaró

Agua caliente

(San Baltazar)

Intervención en muro

Lucas Vera

San La Muerte

Gauchito Gil

Intervención en muro

Talla en madera policromada

Muestra “Ñande Yvy”

Ñande Yvy contará con la participación de artesanos invitados, en esta oportunidad son las ceramistas Angelina Ávila y Judith Valenzuela de Isla Apipé Grande, el tallador Juan Ramón “Tul” Martín, de Col. Carlos Pellegrini; Josefina Cantero de Loreto y Luisa Insaurralde de Paraje Boquerón, ambas con cestería en fibras vegetales.

Programa por espacio

Jueves

16:00 /17:00

Constelación Auditorio: Residencias

(Galpón B - segundo piso)

Charlas Residencias

Luis Niveiro. Residencia Ñande Mac (Corrientes/Uruguay)

Gachi Prieto. Residencia La Nave (Buenos Aires)

Camila Pazos. Residencia Ama Amoedo (Uruguay)

Pablo Caligaris y Marisa Rossini. Red Quincho (Argentina)

17:00 /18:00 Constelación Auditorio: Ferias

(Galpón B - segundo piso)

Ferias de Arte

Feria Pinta Global

Joaquín Rodríguez y Abel Guaglianone (Coleccionistas y creadores del Premio In Situ). Ferias argentinas

Feria ArteBa

18:00 /19:00 Constelación Auditorio: Coleccionismo

(Galpón B - segundo piso)

Coleccionismos en Red

Jose Lorenzo, Gabriel Vázquez, Andrés Brun, Atilio Bugliotti,

Gabriel Werthein y Juan Borchex.

Coordina: Belen Garcia Pinto.

19:00 Plaza seca

Acciones Performaticas en Plaza Seca

19:30 /20:00 Escenario

Axel Sotomayor

20:00 /21:00 Escenario

Pieris Japonica

21:00 /22:00 Escenario

Ángel Caído

Viernes

15:00 /16:00

Constelación Auditorio: Libros

(Galpón B - segundo piso)

Sahumos, sahumeras y plantas botánicas multiespecies a orillas del río Paraná.

Compiladores: David Jiménez-Escobar y Celeste Medrano.

A cargo de Merlina Medrano y Pamela Rossi. Editorial Imperfectas Fordistas

16:00 /17:00

Constelación Auditorio: Comunidad

(Galpón B - segundo piso)

Conversatorio

Voces de ArteSo II. Encuentro entre artistas sonorxs y audiovisuales de Corrientes y Chaco.

Participantes: Nicolás Ojeda, Tomi Courtis , Ququ Ángel, Daiuja, Aldana Bit, Eduardo Cabrera, Maia Navas.

Moderadorxs: Julia Rossetti y Martín Sandoval.

17:00 /18:00

Constelación Auditorio: Curaduría

(Galpón B - segundo piso)

Conversatorio

Matilde Marín (Argentina)

Adriana Almada (Paraguay)

Presenta: Gustavo Piñero

18:00 /19:00

Constelación Auditorio: Fundaciones

(Galpón B - segundo piso)

Charla sobre fundaciones

Mauro Herlitzka de Fundación Espigas (Argentina)

Camila Pazos de Fundación Ama Amoedo (Uruguay)

Dialogo Gabriel Romero

19:00 Plaza seca

Acciones Performaticas

19:15 /20:00 Plaza seca

Festival Arte/So

Microconcierto: Nicolás ojeda

20:00 /20:45 Escenario

Festival ArteSo + Ensamble: tomi courtis + ququ angel

21:00 /22:00 Escenario

Muda

22:00 /00:00 Escenario

Fiesta ArteCo

Sabado

16:00 /17:00

Constelación Auditorio: Residencias

(Galpón B - segundo piso)

Encuentro de Residencias de arte

Residencia Flotante La deixis del rio (Paraguay)

Residencia LAB 13 (Paraguay)

Residencia La Ira de Dios (Argentina)

17:00 /18:00

Constelación Auditorio: Galerías

(Galpón B - segundo piso)

Asociativismo de galerías de arte

Asgapa (Asociación galerías de arte del Paraguay)

Meridiano (Asociación galerías de arte de Argentina)

Farp (Asociación de galerías de arte de Córdoba)

Goro (Asociación de galerías de arte de Rosario)

18:00 /19:00

Constelación Auditorio: Libros

(Galpón B - segundo piso)

Presentación del libro "Este museo no es un museo

Museo del Barro: historias, mito y comunidad"

Lia Colombino

Dialogo con Lucas Mercado

19:00 Escenario

Entrega de premios

19:30 /20:00 Plaza seca

Festival Arte/So

Microconcierto: daiuja

20:00 /20:45 Escenario

Festival ArteSo + Ensamble: aldana bit + edu cabrera

21:00 /22:00 Escenario

Liberdrag

22:00 /00:00 Escenario

Fiesta ArteCo

Domingo

15:00 /16:30

Constelación Auditorio: Conversatorio

(Galpón B - segundo piso)

Algunas "maneras" del arte queer en Corrientes.

A cargo de Mgter. Guadalupe Arqueros (Facultad de Humanidades, IIGHI, CONICET/UNNE), Esp. Claudio Vallejos(CCU - UNNE) y Prof. Débora Durán (CCU - UNNE).

Acompañan a los artistas: Lorenzo González y Pablo Gómez Samela

16:30 /17:30

Constelación Auditorio: Galerías

(Galpón B - segundo piso)

La galería como refugio

Maria Rocha. Galería Mantera (Santiago del Estero)

Valeria González. Galería Satelite (Córdoba)

Walter Tura. Galería del Teatro (Formosa)

Pamela González. Galería Fulana (Tucumán)

17:30 /18:30

Constelación Auditorio: Becas

(Galpón B - segundo piso)

Conversatorio sobre el Programa de becas de Estímulo a la Creación para Artistas visutales de Corrientes.

Becarios. Programa de formación

Gabriel Romero, Maia Navas, Fernanda Toccalino, Agustina Piasentini.

18:30 /19:30

Constelación Auditorio: Libros

(Galpón B - segundo piso)

Recolectar / Encender un fuego / Publicar

Presentación de la colección Yesca, temporada 1 /residencia editorial/

Editoras de Bardos: Antonella Pezzola, Florencia Breccia

Libros de: Clara Miño, Ana Laura Lopes, Santiago Ortí, Claudia Pérez De Sanctis, Rita Pauls

19:00 Plaza seca

Acciones Performaticas en Plaza Seca

20:00 /21:00 Escenario

The Shadows of the Other

21:00 /22:00 Escenario

Cierre

VAE