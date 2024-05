Caso Nahir Galarza: un ex compañero recordó una tremenda experiencia con ella

A poco del estreno de la película en la cual Nahir Galarza relata cómo fue que asesinó a Fernando Pastorizzo, un ex compañero de ella participó en el film. Ante esto, se animó a revelar detalles desconocidos de cómo era la asesina condenada a prisión perpetua durante la primaria y secundaria.

Desde su cuenta de Twitter, Santiago expuso que participó en la película que se estrenó recientemente y que además conoce muy bien a la protagonista de la historia, ya que compartió con ella el colegio primario y secundario. “Yo fui novio de Nahir como por dos semanas cuando teníamos 9 años y le di un pico”, comenzó relatando para poner en contexto lo mucho que conoce a la entrerriana.

Tras lanzar el anzuelo para atraer a todos en las redes sociales con su historia, Santiago detalló cómo era Nahir Galarza: “Ella era callada pero no tímida, se sentaba al fondo del aula”. Además, expuso cómo fue que llegó a participar en la película que relata su historia de vida: “Hace un año trabajaba de extra y sabía que se estaba filmando la película de Nahir así que me postulé. Logré ir pero nadie sabía que yo efectivamente fui compañero de Nahir todo el primario y el secundario”.

Asimismo, una vez dentro, comenzó a contarle a los empleados su vínculo con la entrerriana: “Le dije a la vestuarista que la camisa roja había sido la que había usado en el cumpleaños de 15 de Nahir. Ella al toque llama a otra vestuarista para que le empiece a contar todo lo que sabía y corroborar que sea cierto”.

“Cuando llegamos al set de grabación la vestuarista me presenta al director que me empieza a hacer preguntas de todo tipo y también me presentan a Valentina Zenere y al chico que hace de Fernando. Valentina se hizo mi mejor amiga ese día preguntándome absolutamente todo lo que sabía de Nahir”, marcó sobre cómo logró formar un vínculo con la actriz que hace de Nahir Galarza.

Además, ventiló historias desconocidas de la asesina: “Le conté que Nahir fingió un secuestro en el secundario, desapareció todo un día, volvió a la casa rasguñada por ella misma y dijo que la habían secuestrado en una combi blanca y la habían tirado en unos pastos ahí. En realidad sólo estaba en lo del novio, pero la familia no la dejaba salir porque tenía 14 aproximadamente”.

Más allá de haber trabajado en el film, Santiago se mostró en desacuerdo con lo que relata la historia: “La película está basada en muy pocos datos reales dando a entender una mirada que el productor quiso”. Además, se mostró en desacuerdo con la suma de dinero que se llevó Nahir Galarza: “Me parece una ver… que a Nahir le hayan pagado 500 mil dólares y Fernando en la película se llama FACUNDO porque obviamente no vendieron los derechos para que la película no se haga pero les chupó un huevo”.

Fuente:Pronto