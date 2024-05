Suspensiones en la hilandería correntina: "La situación es preocupante y de incertidumbre"

La fábrica textil "Hilanderia Alal", de la localidad correntina de Goya, comunicó a sus empleados que a partir del 1 de junio paraliza toda su producción. "La situación es preocupante y de incertidumbre", mencionó a Hoja de Ruta, Carlos Peña, abogado laboralista y asesor de los delegados trabajadores de Emilio Alal.

"La situación es preocupante, teniendo en cuenta la falta de certidumbre respecto a qué va a pasar con esta gente. Todavía no hay algo cierto. La suspensión no llega, efectivamente", confirmó.

Según indicó, "en teoría hay un preacuerdo donde estarían suspendiendo por dos meses, 60 días, iniciándose el 1 de junio hasta el 31 de julio, inclusive. Esa es la información. Todavía la información es acortada porque no se juntaron todavía Alal con los delegados como para cerrar este acuerdo", destacó.

Se espera que la información oficial trascienda a los trabajadores entre este lunes y martes.

En cuanto al número, sostuvo que rondaría entre los 200 y 250 trabajadores que es casi la totalidad de la empresa. "Yo tengo entendido, conforme también los delegados que existen tres naves dentro de la fábrica - naves se le dice a los sectores dependiendo de la producción- y separarían dos de esas naves. Esa es la información que me llegó", mencionó.

En paralelo, se espera la resolución de paritarias nocionales. "Los delegados no pueden firmar ningún acta de ningún tipo porque acá hay una discusión entre la Asociación Obrera Textil y la FITA, que es a nivel nacional respecto a la paritaria. Al no tener una paritaria cerrada, desde la Asociación Obrera Textiles le dieron directivas a los delegados para no firmar ningún acuerdo. Y en principio hoy, por ejemplo, estos trabajadores están yendo a trabajar", dijo.

"Nosotros estamos esperando a que esta gente de las Paritarias Nacionales se junte. Una vez que la paritaria esté resuelta, llamarían y veremos como avanzar pero ya hay un acuerdo", aseguró.

El motivo principal del cierre tiene que ver con la caída de las ventas. "Es la crisis económica que está en nuestro país. Hay un sobre-stock. Vienen unos cuantos meses donde la producción ha caído y se incremento de los costos de producción. Esperemos que se recupere la producción y que vuelvan todos al trabajo", sumó.

