Malamud: “El mundo nos da otra oportunidad: es tonto pelearse con China

n El politólogo con renombre internacional, Andrés Malamud, visitó Corrientes para analizar distintos escenarios políticos en la Argentina en el contexto de “Un mundo turbulento”.

La actividad tuvo lugar en el Nuevo Centro Administrativo en el edificio del Banco de Corrientes, a salón lleno.

Tras una breve reseña profesional de Malamud, el gobernador Gustavo Valdés fue el encargado de brindar la bienvenida al politólogo manifestando que “me parece que conoceremos una propuesta que es interesante ya que nos lleva a pensar lateralmente” el rumbo del país.

“Me parece que nos enseña a diferentes formas de ver a Argentina”, indicó Valdés y eso hace bien a la democracia”, añadió.

Malamud al tomar contacto con la prensa explicó el motivo de su exposición: “Lo que hacemos es delinear escenarios y futuros probables y después vemos que es lo que puede pasar o que es lo que hay que hacer para llegar al futuro deseado y evitar los futuros indeseables”.

“El mundo nos vuelve a dar una oportunidad”, aseguró.

“Hace un siglo nosotros vendíamos por el mundo, lo que el mundo valoraba sobre todo productos del campo, en 1930 nos caemos del mundo, la crisis financiera nos deja afuera, en 1975 nos volvemos a caer con la crisis del petróleo y ahora EE.UU tiene cada vez menos peso y China cada vez más, y China compra lo que nosotros vendemos y EEUU no, por eso volvemos a un mundo más amable para Argentina cuando en el siglo XIX a principios del XX, es el siglo XXI todo el mundo necesita lo que nosotros producimos depende de nosotros ordenarnos para aprovechar la oportunidad”.

Sobre si la Argentina trata de ser amable frente al mundo, Malamud remarcó que “el presidente trata de no ser amable pero después viene la Canciller y el resto que tratan de entender lo que está pasando porque esa es la clave”.

“No es que al mundo le importe lo que nosotros hagamos sino lo que tenemos para ofrecer y qué nos pueden dar a cambio”.

“El mundo nos brinda nuevos mercados y una libertad que nunca tuvimos. Pelearse con China es tonto. Hablar mal de China puede ser inteligente. Puede ser consistente. Puede ser eficiente en términos de industria y económica. No tiene sentido en términos de política internacional y de desarrollo. China es un motor de desarrollo para el resto del mundo. Para lo que no están desarrollados. Y China, a diferencia de occidente, no tiene condicionalidades políticas. No exige democracia. No exige derechos humanos ni libertad de prensa. Solo exige que le cumplan las reglas y le devuelvan las inversiones”.

“El presidente, es un elemento disruptivo, Javier Milei vino para romper un equilibrio. La Argentina tiene muchos consensos, y son negativos, poco mercado, políticos corruptos y por eso necesitamos políticos dedicados a la cosa pública y empresarios que se dediquen a la productividad y no al contrato público, romper eso está bien”.

“La etapa de Milei puede ser romper lo que estaba bloqueado y no funcionaba y después veremos qué hace la Argentina con lo que hay que construir de nuevo”, añadió.

El rol de las provincias

Con respecto al rol de la provincias ante este escenario, el politólogo remarcó que ”es fundamental” porque “uno de los consensos tóxicos que tenemos, es el actual Federalismo, está basado en la hipertrofia bonaerense, 40% de la población vive en una provincia, que es el 4% de la federación, y hay una ley de coparticipación que es inconstitucional”. A la vez dijo que “hay que cambiar la ley de coparticipación”.

En referencia a su visita a Corrientes, manifestó que “lo primero es que es una belleza esta ciudad, hace tiempo que me debía esta visita” y agregó: “Corrientes es una provincia que se destaca porque no fue gobernada por el peronismo lo cual en un país que la mayor parte de las provincias fueron o son gobernadas por el peronismo, lo cual llama la atención”.

Para cerrar, dijo que “sin embargo hubo alternancia entre partidos y después dentro del mismo partido, esto lo que muestra es que hay capacidad para cambiar adentro de del sistema y no hace falta romper el sistema para arreglar”