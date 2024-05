Mirtha Legrand sorprendió al contar cuál es su dolor más profundo: "Me quedé muy sola"

"¿Disfrutás del tiempo de ocio? ¿Qué te gusta hacer?", esta fue la pregunta que le hizo Joaquín Levinton a Mirtha Legrand en Almorzando con Juana (El Trece) y que llevó a la conductora a hacer una gran reflexión sobre su vida.

"Veo televisión, leo, hago kinesiología. Yo vivo sola con Elvira, que es mi mano derecha, y otra persona que viene a casa. Soy feliz pero extraño a mis seres queridos. Me quedé muy sola y eso es muy duro de sobrellevar a cierta altura de la vida. Así que el trabajo me hace mucho bien. Me reconforta el cariño del público, la gente", respondió ella con sinceridad.

Al verla conmovida, Silvina Escudero, otra de las invitadas al programa, le preguntó: "¿Ves seguido a tu familia, a tus nietos?"

"Sí, los veo seguido. En la pandemia no vinieron, estuve muy sola. Lo que más lamento es que murió mi hermana (Goldy) y no pudimos acompañarla porque no se podía. Pero sí vienen a visitarme mis nietos y mis bisnietos. También viene Marcela (Tinayre), que es mi hija, somos unidos y familieros. Nos queremos, nos amamos, nos apoyamos mucho. Y, si hay alguna desgracia, ahí estamos", expresó la Chiqui.

Por su parte, también queriendo saber más sobre el presente de la conductora, Mario Massaccesi dijo: "¿Repetirías todo tal cual ocurrió?"

Finalmente, sin vueltas, Legrand contestó: "No, porque hay pérdidas que no hubiera querido tener jamás. La pérdida de mi hijo (Daniel) fue tremenda para mí. La pérdida de un hijo es una cosa horrible, no te olvidás nunca. La de mi marido, de mi hermana, de mi hermano Josecito. La verdad, es que del lado de los Martínez me quedé sola. Yo soy Martínez Suárez de apellido".

"Doy gracias al señor porque soy una persona muy mayor, que estoy bien de salud. En la vida lo más importante es la salud, no sólo la física sino también la mental. Yo soy muy católica y disfruto de la vida", concluyó.

Fuente:Pronto