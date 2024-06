Comedores: "No entendemos cómo todavía no se declaró emergencia alimentaria en Corrientes"

Organizaciones sociales de Corrientes Capital solicitaron este lunes a Conin, en una jornada solidaria, la distribución de los alimentos enviados por Nación. Señalan que lo enviado sería destinado sólamente a quienes asistan a este espacio comunitario. "No entendemos cómo todavía no se declaró emergencia alimentaria", señaló en Hoja de Ruta, Fátima Acosta, responsable del comedor "El Hormiguero" de Corrientes del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE).

La organización cuenta con al menos 15 comedores en Corrientes Capital, que están inscriptos al Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom). Además, otros 3 en localidades del interior provincial, según afirman.

Este lunes, los referentes de estos espacios realizaron una jornada comunitaria frete a la sede de Conin en Corrientes Capital. "Pedimos que se solidaricen y podamos acceder a parte de los alimentos enviados por Nación porque entendemos que las organizaciones sociales en general tenemos más personas asistiendo y necesitamos contención", comentó a El Litoral, Augusto Frías.

En Hoja de Ruta, Fátima Acosta, comentó cuál es la situación que atraviesan los comedores de su espacio social.

"Nosotros el año pasado trabajábamos con más de 15 localidades y en más de 30 barrios. Pero por cuestiones de que no se podían sostener todos los espacios hoy son menos. Los que quedan son espacios que son autogestionados por compañeros nuestros y por los mismos vecinos de los barrios", comentó.

Acosta aclaró que tienen ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes pero ante esta situación de emergencia no es suficiente. "Nos ayudan con módulos mensuales y esos módulos nosotros tratamos distribuir equitativamente entre todos los comedores funcionando. Pero no alcanza tampoco para sostener en un mes una olla que funciona tres veces por semana" dijo.

"La realidad que vivimos es muy triste. Mucha gente le cambió de escuela a sus hijos para que vayan a una donde dan alimento para que de esa forma puedan tener un plato de comida en la mesa. Y son personas que antes no iban a nuestros espacios y hoy están yendo", relató.

"Nosotros por ahí no entendemos todavía cómo en nuestra provincia no se declaró emergencia alimentaria. Todo lo que está pasando está muy invisibilizado. Si no fuera por la denuncia que se presentó de que estaban reteniendo mercadería, creo que esta realidad nunca se hubiera podido visibilizar", cerró.

