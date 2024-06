Dura advertencia a Camau: "Si vota a favor de la Ley Bases será expulsado del PJ"

Los interventores del Partido Justicialista de Corrientes reunieron este miércoles a la militancia del peronismo y lanzaron una dura advertencia al senador nacional Carlos "Camau" Espínola. "Si Camau vota a favor de un gobierno que hambrea a Argentina será expulsado del PJ", dijo la interventora Teresa García.

Maximiliano Rodríguez y Teresa Garcia, interventores del PJ Corrientes, reunieron este miércoles a todos los sectores internos del peronismo, en la casa partidaria de calle Salta. El motivo de la reunión fue avanzar en el cronograma para las elecciones internas del 17 de noviembre.

En medio del mitín, fueron consultados sobre la votación de la Ley Bases, que se debate en el Senado. "Que Camau vote en contra, que vota a favor de los correntinos, pero si no lo hace, y él que avisa no traiciona, esta intervención le vas a pedir la desafiliación. No es ético, ni politicamente correcto votar a favor de un gobierno que hambrea a los argentinos; eso no es peronismo. Tal vez Camau reflexiona y vota en contra", dijo García.