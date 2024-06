Nuestro capital científico-tecnológico: palanca del desarrollo

Para avanzar en el desarrollo político, económico y social, nuestro país requiere impulsar e integrar en forma equilibrada el agro, las industrias petroquímica, agroalimentaria, automotriz, metal mecánica, minería y las riquezas del litoral marítimo, así como también lograr el autoabastecimiento energético sumando las energías renovables a los combustibles fósiles.

¿Qué sucede si un país desarrollado no invierte en ciencia y tecnología? Lo que ocurre es que Argentina no es un país desarrollado, aunque pudo haberlo sido hasta que los gobiernos dilapidaron recursos y ahora no cuenta con dinero suficiente para proveer bienes públicos de calidad en áreas tan esenciales como son salud, educación, ciencia, investigación, innovación tecnológica y seguridad. Estos factores juegan un papel fundamental en el desarrollo productivo, social y humano de los países, mientras que la marcada pérdida de su nivel acompañada de la constante disminución de inversión en el presupuesto, genera una de las mayores dificultades.

Resulta indispensable poner punto final al éxodo de científicos y técnicos, que es más perjudicial para el desarrollo nacional que el drenaje de divisas. Como decía el Premio Nobel de Medicina Bernardo Houssay: “si bien la ciencia es universal, los científicos tienen Patria y por ella deben trabajar”.

Un actor del sistema que debe tener mayor apoyo son las Universidades. Su financiamiento debe recuperar terreno, pues en sus aulas, laboratorios, e institutos se juega la articulación entre investigación y proyectos innovadores, que serán luego los motores del desarrollo.

El campo, donde se enfrentan los problemas climáticos como sequías, incendios e inundaciones, produce cereales y oleaginosas, carnes, leche y muchos otros productos regionales, de bienes derivados que van desde las frutas frescas y el vino hasta los biocombustibles, la producción de fibras naturales y de productos alimenticios industrializados, es, sin duda, el mayor productor de bienes de Argentina y representa más del 15 por ciento del PBI.

Otro sector clave es el de la energía, en el que nuestro país puede aportar a la transición sostenible aplicando políticas 4 “D” (Descarbonización - Digitalización - Descentralización - Democratización).

Argentina tiene aquí la oportunidad de encarar la recuperación económica dando impulso a la generación de energía renovable en todas sus formas, mediante fuentes de energía limpia, promoviendo con ello la creación de empleo PyME local y catalizando la activación de las economías regionales.

Para aprovechar esta oportunidad, es esencial el trabajo conjunto del Estado en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal) y el sector privado.

Para los que creemos que la educación es la base del progreso material de las naciones, y reconocemos que nuestro país afronta el gran desafío de edificar una sociedad justa y equitativa a fin de alcanzar niveles adecuados de avance económico y progreso social, sabemos que es necesario que se imparta una educación de calidad óptima a todos los argentinos, y esto solo puede ser encarado por un Estado dispuesto a acometer una necesaria reforma en la educación que cubra desde los jardines de infantes hasta la universidad para beneficio de todos -pero muy especialmente- para un alto porcentaje del país marginado por el nivel de pobreza.

Hoy, es necesario que tengamos la valentía de hacer una autocrítica que incorpore racionalidad de pensamiento y el coraje para explicarnos la razón por la que se detuvo ese proceso que nos hubiera conducido a ser una de las grandes naciones y no sufrir la pobreza estructural que nos condujo a éste subdesarrollo económico y social que aún no hemos logrado superar.

*Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.