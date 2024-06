Boca logró un ajustado triunfo frente a Vélez

Boca le ganó sufriendo a Vélez por 1 a 0 en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol y salió de las últimas posiciones. El delantero uruguayo Edinson Cavani fue el autor del único gol del encuentro.

En el inicio del juego ambos equipos buscaron ser protagonistas manejando la pelota en tres cuartos de cancha, pero les costó profundizar para crear peligro en el arco de enfrente. Un cabezazo de Francisco Pizzini apenas desviado y otro de pique al suelo de Edinson Cavani tras centro de Lautaro Blanco que Valentín Gómez despejó en la línea, fueron las chances más claras.

Al comienzo del complemento la visita perdió por lesión a su arquero Tomás Marchiori y a los pocos minutos al zaguero central Damián Fernández, quiénes fueron reemplazados por los pibes Lautaro Garzón y Patricio Pernicone.

El gol llegó cuando Cristian Medina habilitó con una pelota aérea para Cavini, quien cabeceó sobre Garzón, que se quedó a mitad de camino, para poner el único gol del encuentro.

El Fortín fue en busca de la igualdad, y en la jugada más clara, Braian Romero escapó a la marca y remató cruzado de zurda, obligando a la estirada de su tocayo Chiquito, que evitó el gol.

En un final vibrante y caliente, Christian Ordoñez empujó a Cavani que retuvo la pelota evitando hacer un tiro libre a Vélez, tras caer, Valentín Gómez tomó de la cintura al uruguayo quien al querer zafar golpeó con el brazo al lateral, y luego se produzco un incidente generalizado. El árbitro Fernando Echenique se sacó el problema de encima echando al goleador y también al mediocampista de Vélez.

En los minutos de descuento, Vélez arrinconó a Boca contra su arco, que se defendió como pudo para sostener el cero y así conseguir el segundo triunfo en el torneo.

Síntesis

Boca: Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Cristian Lema, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Thiago Fernández; y Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

Gol: ST 16m. Edinson Cavani (BJ).

Cambios: ST 6m. Lautaro Garzón por Marchiori (VS); 12m. Patricio Pernicone por D. Fernández (VS) y Nicolás Figal por Saracchi (BJ); 35m. Luca Langoni por Merentiel (BJ) y Jabes Saralegui por E. Fernández (BJ); 38m. Matías Pellegrini por Pizzini (VS) y Lenny Lobato por T. Fernández (VS); 45m. Milton Delgado por Zenón (BJ) y Aaron Anselmino por G. Fernández (BJ).

Expulsados: ST 45m Edinson Cavani (BJ) y 47m Christian Ordóñez (VS).

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Fernando Echenique.