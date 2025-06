Juan Carlos Álvarez: "En la UCR no va a haber internas"

"En la UCR no va a haber internas", señaló como apreciación personal el intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez. En Hoja de Ruta, se refirió a cómo ve la interna de la UCR y los conflictos con el senador Colombi.

"Para mí interna no va a haber. Que el Gobernador sea el presidente no está en discusión. No va a haber interna. Es clara la posición de todos que Gustavo Valdés hoy es el hombre que tiene que liderar la UCR nivel provincial", destacó.

Sobre el conflicto con el exgobernador Ricardo Colombi, Álvarez dijo: "No tengo idea de lo que dice Colombi porque hace un montón que no hablo con él. Pero son momentos, esto es una cuestión de renovación".

"Yo creo que todos nosotros en nuestra carrera política tenemos distintos roles. Y Ricardo Colombi es importante también que esté. Pero todos tenemos roles, tenemos momentos", resaltó. Álvarez destacó que "renovación no implica que venga un joven, sino de refundar un proyecto y renovarlo".

"Colombi para mí es un hombre muy importante por lo que todavía le puede dar a la alianza, al proyecto del partido. Sin dudas mucha experiencia. Pero la alianza necesita una renovación", destacó.

"Lo que va mutando en el tiempo son los liderazgos y hoy el que lo lleva es Gustavo Valdés porque viene haciendo bien las cosas", sumó.

"Hoy es el tiempo de hablar de un proyecto político, no de candidatura, no es el momento porque la gente necesita de nosotros", agregó.

