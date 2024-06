Vouchers Educativos: Corrientes tiene uno de los montos promedio más alto de ayuda mensual

El Gobierno nacional lanzó en marzo un programa de vouchers educativos para ayudar a las familias que mandan a sus hijos a colegios privados a cubrir una parte de la cuota. Segín un informe, Corrientes se ubica en el puesto número dos en cuanto al monto mensual promedio del beneficio por provincia.

La iniciativa se extenderá por tres meses -mayo, junio y julio- y desde el Ejecutivo indicaron que no habrá una prórroga, al menos por ahora.

El presupuesto total destinado, que corresponde al pago de la cuota de abril, es de $7.629.145.224,61. En cuanto al monto mensual promedio del beneficio por provincia, según las estimaciones de la cartera educativa, la lista está encabezada por San Luis, con $24.319,13; Corrientes, con $23.211,87, y Tierra del Fuego, con $22.459,47. Le siguen Chubut ($19.634,91); La Rioja ($17.324,03); La Pampa ($16.202,95) y Río Negro ($16.515,54).

Catamarca ($6571,33); Jujuy ($6484,98); Misiones ($6309,77) y Entre Ríos ($5415,84) fueron las provincias cuyo monto promedio mensual fue menor.

Por otro lado, siguiendo los datos recolectados, la edad promedio de los estudiantes beneficiados es de 10 años, con excepción en Córdoba, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, que fue de 11 años.

Para conocer el alcance de la medida, según las fuentes del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación:

El 47,80% de los vouchers fueron destinados a los alumnos de la provincia de Buenos Aires.

La edad promedio de los alumnos que recibieron el voucher educativo fue de 10 y 11 años.

La mayor cantidad de los vouchers fueron recibidos por estudiantes del nivel primario. En concreto, fueron 334.158 de ese grupo sobre 716.454.

El mayor monto mensual promedio lo recibió San Luis, con $24.319 por alumno; mientras que el que menos recibió fue Entre Ríos, con $5415.

El pedido para ampliar la cantidad de escuelas que reciben el beneficio

Las entidades que representan a los colegios privados solicitaron días atrás al Gobierno que amplíe el alcance del programa de Vouchers Educativos a todos los establecimientos que no sean de gestión pública.

“Consideramos que ya se han establecido las bases para determinar el grado de ejecución del presupuesto asignado, por lo que es el momento adecuado para reconsiderar la extensión del programa”, expresaron la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP) y la Asociación de Institutos Privados de Buenos Aires (AIEPBA) en la nota que enviaron a la Secretaría de Educación.

Según plantearon, el objetivo es que el programa también alcance a los alumnos de las escuelas que reciben menos del 75% de subvención estatal o incluso, se beneficie a las que no reciben ningún tipo de subsidio. Desde el ámbito educativo privado buscan que ese requisito se elimine para que puedan aplicar todos los estudiantes que lo necesiten.

Ante esta situación, de acuerdo al último informe presentado en el Congreso por el jefe de Gabinete, la cartera a cargo de Sandra Pettovello explicó: “El programa de Vouchers Educativos no es un subsidio a los colegios de gestión privada, sino una ayuda económica por tres meses para las familias. Se opta por este enfoque debido a que, de lo contrario, se requerirían vacantes que no están disponibles en el sistema estatal”. Además, descartaron la posibilidad de ampliar el programa: “De momento no se tiene previsto realizar una segunda fase”.

Con datos de TN