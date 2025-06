Otra masiva marcha, el quiebre de la mamá de Loan y la teoría del papá

El sábado a la noche la localidad de 9 de Julio volvió a marchar de manera masiva por la aparición del niño Loan Peña, la cual se interrumpió de manera abrupta cuando María Noguera sufrió una descompensación.

Se hallaban frente a la plaza cental, y debió arribar la ambulancia del hospital local para ser asistida.

Entre los asistentes se hallaba un obispo, oriundo de la localidad, el párroco de la comunidad Ascención del Señor y el propio Intendente.

El padre de Locan, José Peña al ser consultado sobre el último almuerzo que compartieron con cuatro de los detenidos, dijo creer que ese día quisieron distraerlo.

A su vez María, madre del menor de 5 años que sigue perdido, resaltó que el comisario Walter Maciel, quien este sábado fue apresado y es investigado por la Justicia, luego de estar siete días al frente de la búsqueda intentó parar las manifestaciones.

“El comisario me dijo que no haga la marcha", sostuvo en diálogo con TN. También se refirió al accionar de las fuerzas de seguridad: “No sé por qué me sacaron el teléfono. Eso quiero saber, por qué me quitaron el teléfono si yo estuve en mi casa. Todavía no me lo devolvieron” remarcó.

(WA)