Se agravó la salud de la suboficial que fue baleada por su ex pareja

En las últimas horas se agravó la salud de la suboficial Bárbara Romero, quien fue baleada por su ex pareja en la localidad correntina de San Cosme, informaron sus familiares.

Se trata de la mujer que resultó gravemente herida el pasado 13 de abril, cuando su ex novio David Medina la hirió y mató a balazos a Alfredo Molina, hijo del jefe de la Policía.

En sus redes sociales, la madre de Romero, Tina González, afirmó: "Por favor, oración por Bárbara, se encuentra grave".

Además, la familia Policial inició una cadena de oración para pedir por la salud de la mujer.

En sus últimas declaraciones González sostuvo: "Me dicen que tal vez no vuelva a caminar, pero sé que con su fortaleza va a volver a caminar, y Dios me demuestra que todos los días su mano está sobre ella".

"Está muy flaquita, muy débil, pero tiene mucha fuerza… hay días que ella me da fuerzas", expresó Tina, quien distribuye su tiempo entre atender a su hija y a su esposo, quien también atraviesa un dura enfermedad.

EL CASO

El hecho se registró el pasado 13 de abril, cuando el oficial Medina se encontraba de fiesta en un boliche de la Capital y se enteró que su exnovia estaba con Alfredo Molina (hijo del jefe de la Policía) y también policía, en San Cosme. No dudó en dirigirse hasta lo de su expareja para increpar a Molina, todo en plena madrugada y tras haber consumido bebidas alcohólicas.

Todo indica que Medina se encontró con el hijo del jefe de la Policía en la casa de su expareja y la discusión terminó a los tiros. Alfredo Molina murió en el instante y la mujer que estaba con él resultó herida de gravedad. Fue llevada de urgencia al Hospital Escuela.