Camila Homs volvió a la carga contra Tini Stoessel y no tuvo piedad

Cuando Tini Stoessel presentó "Mechón de Pelo", su último CD, las canciones generaron un gran impacto. Las letras eran mucho más personales y directas que en los discos anteriores, estaban llenas de pasajes autorreferenciales y mensajes para los haters y para aquellas personas que, a su entender, la habían lastimado.

"Ni de ti" es el tema que habla específicamente de todo lo que generó su relación con Rodrigo De Paul, las críticas que recibió, el ataque de los haters pero también, tiene indirectas picantes para Camila Homs. La modelo jamás salió a responder y cuando le preguntaron al respecto, se mostró esquiva. Sin embargo, este miércoles dio una nota para "Socios del Espectáculo" (El Trece) en la que decidió hacerse cargo y responder.

"¿Qué sentí al escucharla? Ni me movió. No me afectó para nada. Es una canción, que diga lo que quiera. Yo sé lo que viví, las cosas que son verdad y las que son mentira. ¿Miren si me voy a guiar por la letra de una canción?", opinó.

Pero cuando el cronista le preguntó si su silencio tenía que ver con algún tipo de impedimento legal para explayarse sobre el tema, Camila fue tajante: "No es que no puedo hablar, no tengo nada para decir. Sólo entré, leí las cosas que ponían y vi que la mataban. Ella se enterró sola. Igual, no tengo nada en contra de ella, no me importa y las cosas que pasaron, ya pasaron".

Por último, admitió que Rodrigo De Paul le escribió alguna vez para cuestionar el hecho de que su papá haya hablado públicamente de la canción y remarcó: "Yo no había dicho nada, me quedé en silencio como siempre pero si hay que pegar, siempre soy la primera a la que le pegan. De todos modos, no respondo. Me enseñaron que la ignorancia es la mejor respuesta y siempre hago eso: ignoro".

Fuente:Pronto