Aldy Balestra: "El chamamé es festivo, pero también es nostalgia"

"El chamamé es festivo, pero también es nostalgia", señaló el guitarrista, autor y compositor chamamecero, Aldy Balestra. En Hoja de Ruta, detalló cómo vive el inicio de su ciclo "Entre música y picoteo" que comienza este viernes 7 de junio en Corrientes desde las 21.

"El chamamé tiene otras cosas que a veces no se conocen y no hay espacios donde mostrarlos. Ese es el problema. Porque existen, pero no hay espacios donde verlo", sostuvo Balestra. "El público está acostumbrado a otras cosas. Pero también hay otro público que quiere saber otras cosas, quiere ahondar en las historias, conocer los personajes, quiere conocer el lado B de estos artistas, de los creadores, de los gestores", explicó.

"Entre música y picoteo" es un ciclo organizado por Balestra que inicia este viernes 7 de junio en Corrientes en un reconocido local de comidas y hotel de la ciudad. Según indicó, quedan pocas entradas ya que se trata de un encuentro íntimo entre el público, él y su artista invitado: Cacho González Vedoya.

"Es algo que quería hacer de hace mucho tiempo. Siempre quise hacer algo así y homenajear a los grandes. Charlar con ellos, acercarlos a la gente en realidad, porque no va a ser un espectáculo, sino que va a ser una charla, un picoteo en las historias, en las anécdotas", detalló sobre su título.

Sobre su invitado, González Vedoya, destacó que "es autor de las letras más hermosas de nuestro género". "Nos trae a nuestra infancia, la infancia de su pueblo Itatí. Él nos lleva a la infancia de cada uno de nosotros, porque en esos personajes y en esas figuras que él describe, está toda la correntinidad misma", sostuvo.

Balestra adelantó que la intención es realizar muchos de estos encuentros. "Al menos uno por mes y con los grandes", dijo.

