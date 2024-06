Son tres los lugares asignados para repartir la leche en polvo en Corrientes

A raíz de la polémica por los 465 mil kilos de leche en polvo a punto de vencer en dos galpones del país a cargo del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno Nacional designó a la Cooperadora de la Nutrición Infantil (Conin) para destinar los alimentos. El Litoral hizo eco ayer que a Corrientes llegarán 9.400 kilos. En la Capital, 3.000 kilos serán para el Buen Samaritano, otros 3.000 kilos para Goya y 4.000 kilos para Curuzú Cuatiá. Los camiones aún no llegaron a la provincia.

Esta semana, el Gobierno Nacional acató el reclamo de la Justicia por el alimento que vence el próximo mes y comenzó su distribución mediante camiones del Ejército Argentino. El stock de leche en polvo será de 9.400 kilos, tanto el Buen Samaritano de la ciudad de Corrientes como el Conin de Goya recibirán 3.000 kilos y 4.000 serán distribuidos a la localidad de Curuzú Cuatiá, según pudo saber este medio.

Lo cierto es que hasta el momento los camiones del Ejército no arribaron a la provincia de Corrientes y algunas de las sedes asignadas desconocen del envío de los alimentos.

Fuentes oficiales del Buen Samaritano de la ciudad de Corrientes, señalaron a El Litoral: “No nos avisaron nada, ni Caritas ni el Sama tienen noticia sobre el tema. Hace un par de semanas hicimos un pedido formal pero no nos habían contestado”.

El Litoral consultó con fuentes de Conin Corrientes pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas.

Cabe resaltar que no se enviarán a todos los comedores sino que a los que se encuentran bajo la órbita de la Fundación Conin. Por lo que, los merenderos no pertenecen a la organización fundada por Abel Albino, quedarán exentos y no recibirán los paquetes de leche en polvo.

Con una distribución desigual, en el Nea sólo dos provincias recibirán los paquetes de leche. La mayor cantidad llegará a Chaco con 39.100 kilos, que se dividirá en dos localidades, 16.100 en el Conin de Barranqueras y 23.000 kilos a la asociación de Presidencia Roque Sáenz Peña. Mientras que en Corrientes llegan 9 toneladas y se distribuyen en tres sedes. Misiones y Formosa no recibirán nada.

(VT)