†

MABEL ALICIA MUZZIO FOSSAT

Q.E.P.D.

Falleció el 02-VI-2024. Felipe Bonastre junto a sus hijos: Corita, Felipe (h.) y Enrique Valerio; nietos Felipe Diego, Valentina; Juan Bautista; Juan Ignacio; Ignacio y Sofía, yerno: Juan Bautista Zubizarreta; nueras: Celeste Fava, Diorita Jauregui y Rosaura Pont, participan con inmensa pena su fallecimiento, amiga de toda la vida ruegan al Sagrado Corazón de Jesús y Virgen de Itatí por su alma.

†

MABEL ALICIA MUZZIO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/06/24. "Se acabaron la lucha y el camino". Querida Mabel, no participo tu fallecimiento, sino que me despido por este viaje que has emprendido, comenzando a vivir de otra manera. Has roto las cadenas del cuerpo y del tiempo y comenzado a vivir la libertad más plena de los hijos de Dios. Recibes tu premio/la vida eterna por qué has vivido bien. Tu amiga Tere. María Teresa Mendiondo de Leconte.

†

MABEL ALICIA MUZZIO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/06/24. Alejandro Abraham, Graciela Zaimakis de Abraham, hijos, hijos políticos y nietos, despiden a su querida amiga Mabel que se ha ido a engrosar la fila de los ángeles del Señor junto a sus padres y hermano, que vivirán siempre en nuestros corazones.