El Gobierno correrá con los gastos y 350 atletas correntinos irán a los Juegos Evita

El gobernador Gustavo Valdés anunció este martes por la tarde por medio de su red social X que los atletas correntinos participarán de los Juegos Nacionales Evita 2024 “haciéndonos cargo de los gastos”.

Al expresarse mediante su cuenta de la red social X, Valdés dijo: “Corrientes estará presente en los Juegos Nacionales Evita 2024: hemos decidido participar haciéndonos cargo de todos los gastos con recursos provinciales para que nuestros 350 atletas puedan representarnos”.

Para terminar, el Gobernador indicó: “El deporte es fundamental para el desarrollo de los jóvenes. ¡Vamos, Corrientes!

”De 24 provincias solo 17 van a participar. Hemos tomado la decisión, los tiempos corren, las instancias competitivas comienzan en noviembre”, había manifestado el secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile

"No es un problema de índole presupuestario de la Provincia, creemos que no es justo. Nosotros año a año hacíamos un esfuerzo pagando hasta un 70 por ciento de la competencia”. había dicho y agregó: “Quiero dejar en claro es que no es que no tengamos para participar, sino que no creemos que sea la forma. Veníamos planteando que el ajuste no tiene que ser por el lado de los deportistas”.

“Tenemos que elaborar un proyecto que entendemos puede ser de ajuste, solo mirando el alto rendimiento y no lo social, en definitiva es lo que hacemos muchas provincias que no van a participar lo que le quitara el brillo a los Juegos que tuvieron hasta 25.000 deportistas y este año no llegarían ni a 6000”.

Pero finalmente, el Gobierno correrá con los gastos y 350 deportistas correntinos participarán de los juegos.