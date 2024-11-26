La AFA anunció al nuevo DT de la Selección argentina Sub 20 tras la salida de Mascherano

La AFA anunció este martes a Diego Placente como nuevo entrenador de la Selección argentina Sub 20 en reemplazo de Javier Mascherano, que seguirá su carrera en el Inter Miami de Lionel Messi.

Hasta el momento, Placente se desempeñaba como técnico de la categoría Sub 17 del conjunto nacional.

“Diego Placente es el elegido para hacerse cargo del seleccionado juvenil que participará del próximo sudamericano de la categoría en enero. ¡Éxitos, Diego!”, escribieron en las redes sociales oficiales de la Selección argentina.

De esta manera, la AFA continúa por la misma línea de exjugadores que formaron parte de la Selección argentina al mando de las categorías más chicas.

El último lunes, la Conmebol anunció el cambio de sede del Torneo Sudamericano Sub 20 y se jugará en Venezuela en lugar de Perú.

Por lo tanto, el 6 de diciembre se llevará a cabo nuevamente el sorteo, ya que obligatoriamente cambió un cabeza de serie (uno es el anfitrión, el otro es el campeón vigente).

Así las cosas, Placente se hará cargo del equipo para este campeonato que se jugará en enero, aunque tendrá que esperar algunos días para conocer sus rivales.

Javier Mascherano, por su parte, ya fue presentado en el Inter Miami y dirigirá a Lionel Messi.

TN