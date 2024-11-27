En un partidazo repleto de emociones, Vélez le ganó a 4-3 a Boca y es finalista

Boca Juniors se quedó sin nada en Córdoba. En un partido de locos e inolvidable, Vélez Sarsfield se lo dio vuelta sobre la hora por 4-3 para clasificar a la final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje polémico de Pablo Echavarría, que expulsó tardíamente a Luis Advíncula en el Xeneize.

Agustín Bouzat, autor del 3 a 3 y del 4 a 3 fue elegido como la gran figura del partido que Vélez le ganó a Boca. “Fue un año que me toco jugar mucho y no convertir tanto, pero hoy estoy muy feliz por ayudar al equipo en un momento que se puso complicado. Se lo dedico a mi familia, mis amigos y mis compañeros“, dijo el goleador. Y agregó: “Este equipo tuvo un año muy bueno. Más alla de lo que pase de ahora en más pudimos jugar todos los partidos posibles en la Copa de la Liga, en la Copa argetina y en la Liga. Es muy valioso”. Además, Bouzat destacó a su DT: “Quinteros tiene una mentalidad ganadora, más alla de lo que trabaja en lo táctico y en lo estratégico. Pero ahora hay que descansar, y teemos que ir disfrutando cada logro que vamos consiguiendo”.

50m 2T - FINAL DEL PARTIDO

Pita Echavarría y se termina el partido. En un partido inolvidable, Vélez, que ganaba 2 a 0 y quedó 2-3, derrotó 4 a 3 a Boca y se clasificó por primera vez a la final de la Copa Argentina.

44m 2T - ¡GOL DE VÉLEZ!

En un partido inolvidable, Agustín Bouzat vuelve a poner arriba a Vélez casi sobre la hora, al conectar un centro desde la derecha.

38m 2T - ¡GOL DE VÉLEZ!

Agustín Bouzat le hace honor a la Ley del Ex y marca el 3 a 3 en medio de un ataque desesperado del Fortín en busca de la igualdad.