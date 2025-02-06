El regreso de Neymar al Santos después de 12 años

El fútbol brasileño vivió un día histórico con la vuelta de Neymar a Santos después de 12 años y el regreso fue frente a Botafogo SP, en un 1-1 por la fecha 7 del torneo Paulista y en el estadio Urbano Caldeira, más conocido como Villa Belmiro.

Neymar fue suplente, ingresó en el inicio del segundo tiempo y no habían pasado ni 10 segundos desde su vuelta al Santos cuando por primera vez quedó tendido en el piso.

El ex Barcelona y PSG recibió una insólita "bienvenida" de los jugadores del Botafogo SP: pelotazo en la zona baja.

Ney tuvo mucho contacto con la pelota desde su ingreso y también recibió el contacto de los rivales, que en cinco minutos le cometieron tres infracciones y lo dejaron un par de veces en el piso con gestos de dolor.

La chance de gol que tuvo Neymar en su vuelta a Santos

Cuando su equipo todavía ganaba 1-0, Ney tuvo una chance para aumentar la diferencia después de una muy buena jugada individual: encaró de derecha al medio a pura gambeta y sacó el zurdazo que encontró una buena respuesta del arquero Joao Carlos.

Luego, Alexandre de Jesús puso el empate para la visita y calmó el fervor del colmado estadio Villa-Belmiro.

