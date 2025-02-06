¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

estudiantes correntinos violencia de género Gustavo Valdés
Brasil

El regreso de Neymar al Santos después de 12 años

En su partido de debut contra el Botafogo SP el marcador cerró en empate por 1-1.

Por El Litoral

Jueves, 06 de febrero de 2025 a las 08:53

El fútbol brasileño vivió un día histórico con la vuelta de Neymar a Santos después de 12 años y el regreso fue frente a Botafogo SP, en un 1-1 por la fecha 7 del torneo Paulista y en el estadio Urbano Caldeira, más conocido como Villa Belmiro.

Neymar fue suplente, ingresó en el inicio del segundo tiempo y no habían pasado ni 10 segundos desde su vuelta al Santos cuando por primera vez quedó tendido en el piso.

El ex Barcelona y PSG recibió una insólita "bienvenida" de los jugadores del Botafogo SP: pelotazo en la zona baja.

Ney tuvo mucho contacto con la pelota desde su ingreso y también recibió el contacto de los rivales, que en cinco minutos le cometieron tres infracciones y lo dejaron un par de veces en el piso con gestos de dolor.

 

La chance de gol que tuvo Neymar en su vuelta a Santos

Cuando su equipo todavía ganaba 1-0, Ney tuvo una chance para aumentar la diferencia después de una muy buena jugada individual: encaró de derecha al medio a pura gambeta y sacó el zurdazo que encontró una buena respuesta del arquero Joao Carlos.

Luego, Alexandre de Jesús puso el empate para la visita y calmó el fervor del colmado estadio Villa-Belmiro.

Fuente: TyC Sports

