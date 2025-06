Boca Unidos no levanta y sumó su octava presentación sin triunfos

El mal momento de Boca Unidos se prolonga. Suma ocho fechas sin triunfos y la dupla Núñez - Ricardone todavía no pudo festejar en el torneo Federal A de fútbol.

Este viernes, en uno de los adelantos de la fecha 16, Boca Unidos no pudo aguantar la ventaja inicial y perdió frente a Sol de América 3 a 1. El partido se jugó en la capital formoseña y dejó al aurirrojo con 10 puntos, en el penúltimo lugar de la zona 4.

Los primeros 45 minutos fueron entretenidos, se vio un partido de ida y vuelta y con los dos equipos que generaron oportunidades para llegar al gol.

En el arranque fue mejor So de América que llegó con claridad en dos oportunidades.

Boca Unidos también su gran oportunidad en los pies de Antonio Medina pero Federico Quijano, ex arquero del equipo correntino, le tapó le grito de gol y en el rebote el delantero chaqueño no pudo conectar al balón.

Esa jugada le hizo ganar en confianza al equipo correntino que se mantuvo en ataque y tuvo tres claras oportunidades para marcar. El travesaño le dijo no a Raúl Albornoz y a Ataliva Schweizer, mientras que Edgar Villán no tuvo puntería con un remate desde buena posición.

Sol de América respondió con centros que complicaron a la defensa y a Ignacio Turnes, que mostró algunas dudas para salir a tomar la pelota.

En el primer minuto de tiempo adicional, llegó el gol correntino. Sebastián Navarro controló un pelotazo que llegó desde la mitad de la cancha y habilitó a Edgar Villán que recibió con muchos espacios, se acomodó y sacó un remate que dejó sin chances a Quijano.

Sol de América salió a buscar el empate desde el primer minuto del complemento. Se adelantó en el campo de juego y logró su objetivo a los 15 minutos luego de un tiro de esquina, Pedro Mune lo pudo empatar con un cabezazo que venció la resistencia de Turnes.

Con otro centro, a los 27, Sol de América convirtió el segundo gol. Llegó el córner desde la izquierda, Nahuel Gómez desvió el balón y la pelota no pudo ser contenida por Turnes.

Boca Unidos salió a buscar el empate y tuvo sus oportunidades. Villán anotó un gol y estrelló una pelota en el travesaño, pero las dos jugadas fueron anuladas por posición adelantada.

El equipo correntino insistió y el reaparecido, después de una suspensión de dos fechas, Colombini no le pudo dar con fuerza a la pelota y Quijano la mandó al córner.

Con el equipo correntino adelantado, Sol de América llegó al tercero a los 48 minutos a través de Luis Campero.

Otra derrota que duele para Boca Unidos que se complica de cara a la Reválida (segunda etapa del Federal A).

En la próxima fecha, Boca Unidos recibirá a Juventud Antoniana de Salta.

En Formosa, la formación titular de Boca Unidos fue la siguiente: Ignacio Turnes; Leandro Gómez, Santiago Chamorro, Raúl Albornoz, Nahuel Franco, Alejandro Leani; Ataliva Schweizer, Sebastián Navarro, Esteban Orfano; Antonio Medina y Edgar Villán.

En el segundo tiempo ingresaron Pablo Cuevas por Orfano e Ignacio Colombini por L. Gómez.

Este viernes, en la continuidad de la fecha 16, desde las 22 jugarán Juventud Antoniana vs. San Martín de Formosa. Mientras que este sábado se disputarán dos partidos por el mismo grupo:

15:00 Atlético Rafaela vs. Mitre y 15:30 Crucero del Norte vs. Sarmiento de Resistencia.