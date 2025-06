“Todo está interconectado con la naturaleza”: biólogos celebraron su día con una charla

Bajo el lema “Múltiples caminos, una misma pasión”, biólogos y biólogas de distintas generaciones se congregaron este viernes en el Aula 1 de Biología del Campus Deodoro Roca, para celebrar su día con un evento que combinó divulgación científica, experiencias de vida y un cálido cierre. La jornada comenzó a las 10 de la mañana con charlas abiertas, y se extendió hasta la tarde, con un conversatorio que puso en el centro la importancia de mirar la ciencia con perspectiva humana y ambiental.

Durante el encuentro, el Dr. Rodrigo Cajade, reconocido por su labor en divulgación científica, reflexionó sobre la urgencia de comprender el momento histórico que atraviesa el planeta: “Todo está interconectado con la naturaleza, hay que ser conscientes de lo que nos toca vivir, porque si lo somos, podemos tener empatía con las generaciones futuras”.

También compartió su experiencia en el Paraje Tres Cerros, donde descubrió junto a su equipo una lagartija endémica, única en el mundo. Esto impulsó a armar un proyecto multidisciplinar que duró 10 años, que terminó generando una reserva natural privada y poniendo a este sitio único del litoral argentino. Se trata de tres cerros aislados inmersos en una llanura inundable.

“Viajamos al paraje Tres Cerros porque estábamos buscando un sitio de altura que tenga aislamiento porque buscábamos especies nuevas para la ciencia. El primer día que llegamos descubrimos la primera especie endémica que es una lagartija, no existe en ningún otro lugar del mundo”, señaló El Litoral, el experto.

En el conversatorio la Lic. Aurora Arbelo, quien compartió su recorrido al frente del Museo de Ciencias Naturales “Amado Bonpland” y su labor en la Asociación Civil y Cultural Bonpland.

“En mi caso me relacioné con el campo de la cultura, trabajé muchos años en el museo y me dediqué a la investigación de su vida y he podido hacer relaciones internacionales con Francia y ahora presido la Asociación Civil y Cultural Bonpland que tiene los mismos objetivos”, señaló.

Actualmente están trabajando con Paraguay, Uruguay y Brasil, debido a que Amado Bonpland investigó 155 hitos en estos países que son integrantes del Mercosur. Sus descubrimientos aportaron al avance de las ciencias

“Pero tenemos una deuda, de que el 80% de sus manuscritos se encuentran inéditos y ahora los queremos digitalizar”, agregó.

Llevan adelante convenios con numerosas instituciones y la última fue con el Instituto de Cultura de Corrientes para colaborar en la biblioteca del Museo Amado Bonpland específicamente con el fondo documental, para digitalizar todos sus manuscritos que se encuentran en el Museo de Farmacobotánica Juan A. Domínguez en Buenos Aires.

Por la mañana, también se destacaron las disertaciones del Dr. Adán Ávalos, sobre la importancia de los polinizadores para los ecosistemas, y del Dr. Juan Manuel Fernández, quien expuso sus investigaciones sobre los pájaros carpinteros como indicadores del estado de la selva. El evento cerró con una merienda compartida, donde no faltó el chocolate caliente ni los saludos enviados por biólogos egresados desde distintos rincones del mundo, reafirmando que la biología, más que una profesión, es una manera de mirar y cuidar el mundo.



