Viktor Bender debutó en el Mundial U19 de Suiza

Comenzó el Mundial de básquetbol, categoría U19 en Lausanne, Suiza. Argentina debutó con una derrota frente a Nueva Zelanza 77 a 72 y el correntino Viktor Bender tuvo minutos en cancha.

Argentina arrancó bárbaro y llegó a estar 16 puntos arriba en el primer cuarto, pero luego sufrió la falta de efectividad de larga distancia en el segundo tiempo y la fortaleza física de un rival que viene de ser semifinalista del Mundial U17 con esta camada.

Con su presión defensiva e intensidad, Argentina forzó 18 pérdidas, pero en contrapartida apenas lanzó 4/24 en triples –sin conversiones en el segundo tiempo- y permitió 18 puntos de segunda oportunidad. Nueva Zelanda, a su vez, convirtió diez triples.

El goleador argentino fue Tyler Kropp con 22 puntos, mientras que Joaquín Folmer aportó 10. Bender (casaca nº 10 y jugador de Regatas) llegó desde la banca, estuvo en cancha 9 minutos y no pudo sumar tantos.

Fue un comienzo inmejorable para el elenco albiceleste, que con intensidad y puntería metió un parcial de 15-1 en el arranque. Los chicos apostaron a presión todo el campo para incomodar a Nueva Zelanda y lograron que el primer gol de campo del rival llegue a falta de cinco minutos y medio. El primer cuarto finalizo 31-18 con 12 puntos de Kropp, 10 de Folmer y apenas tres dobles fallados.

En el segundo capítulo la historia fue otra. Los oceánicos metieron un parcial de 5-0 para arrancar y comenzaron a imponer sus centímetros cerca del aro, cargando rápidamente de faltas al elenco nacional, que careció de la efectividad del primer cuarto. Nueva Zelanda, que comenzó a imponerse en la batalla de los rebotes, tomó la iniciativa desde la defensa, permitiendo apenas tres de 11 en dobles para quedarse con el cuarto por 22-11. Al entretiempo, la ventaja era de un doble para Argentina: 42-40.

A la vuelta del descanso, Argentina recuperó la memoria. Fue intenso en defensa, vertical en ataque y se adueñó de las pelotas divididas pero no pudo ampliar la diferencia por dos motivos: erró tiros fáciles abajo del aro y su rival levantó la efectividad de larga distancia. Para colmo, Nueva Zelanda prevaleció en el rebote ofensivo y sumó puntos en segunda oportunidad. En un contexto de paridad, el cuarto terminó 15-16 a favor de lo oceánicos y el resultado parcial fue de 57-56.

Un buen ingreso de Fidel Cifuentes, autor de ocho puntos en cuatro minutos, le permitió a Argentina seguir en ventaja. Pero en el último cuarto se profundizaron las carencias en el rebote y Nueva Zelanda castigó con las segundas oportunidades y los tiros de tres puntos. Un adverso parcial de 8-0 en tres minutos dio vuelta la historia y los chicos debieron correr de atrás. Argentina tuvo la última abajo por tres pero el triple de Minzer no encontró red y la victoria quedó para Nueva Zelanda.

La acción del Mundial U19 no da tregua. Argentina deberá enfrentar a Serbia, este domingo a las 9.30 por la segunda fecha del Grupo A. Se podrá ver en vivo y de forma gratuita en el canal de FIBA en YouTube.