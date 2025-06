Perdió Crucero y no pudo superar a Boca Unidos

Con dos encuentro se cerró este sábado la decimosexta fecha de la zona 4 del Federal A de Fútbol. Como local, Crucero del Norte perdió frente a Sarmiento de Resistencia y no pudo superar a Boca Unidos.

El equipo misionero se mantiene en el último lugar del grupo con 9 puntos y Boca Unido, que el viernes perdió en Formosa, sigue penúltimo con 10 unidades.

El triunfo de Sarmiento llegó gracias al gol que convirtió Hernán González cuano restaban 8 minutos para concluir el partido.

Para el elenco chaqueño, que tiene la conducción técnica de Roberto Marioni, fue el segundo triunfo consecutivo y mejora su cosecha pensando en la Reválida.

En el otro encuentro de la jornada, Atlético Rafaela y Mitre de Posadas igualaron sin abrir el marcador en el estadio Nuevo Monumental del club santafesino.

Disputada la fecha 16 y quedan dos para concluir la primera fase, las posiciones en la zona 4 quedaron de esta manera: Sarmiento de La Banda 28, San Martín de Formosa 27, Atlético Rafaela 26, Mitre 20, Juventud Antoniana de Salta 19, Sol de América de Formosa 18, Sarmiento de Resistencia 17, Boca Unidos 10 y Crucero del Norte 9.

La recha 17, penúltima de la etapa, contempla estos partidos: San Martín vs. Crucero del Norte, Boca Unidos vs. Juventud Antoniana, Mitre vs. Sol d América y Sarmiento da La Banda vs. Atlético Rafaela.