Salas participó del amistoso de Racing y fue silbado

En medio de la pretemporada que Racing lleva adelante en Paraguay, el futuro del correntino Maximiliano Salas se convirtió en tema central. Ante el fuerte interés de River por llevarse al delantero, el entrenador Gustavo Costas no dudó en expresar públicamente su postura y pidió que el club no avance con su salida.

“De repente pasó lo de Salas, pero estamos bien. Como digo siempre, se lo digo a la gente de Racing: no nos traten de desunir, hay que estar más unidos que nunca”, declaró el técnico, dejando claro que considera al correntino una pieza clave en su proyecto.

Las palabras de Costas se dieron en la previa al amistoso que la Academia disputó ante Olimpia en Asunción, donde se impuso por 4 a 1. En ese partido, el curuzucuateño Salas fue suplente e ingresó en el complemento, aunque recibió silbidos por parte del público académico, señal del malestar que generó su posible transferencia.

Pese a ello, participó activamente en dos de los goles del equipo, incluidos los que sentenciaron el resultado.

El vínculo entre Costas y Salas viene desde su paso conjunto por Palestino de Chile en 2022, y fue justamente el entrenador quien impulsó su llegada a Racing.

Por eso, en el seno del cuerpo técnico trascendió cierta molestia con la actitud del delantero ante la propuesta de River: “Somos los que mejor representamos al fútbol argentino. Cuando estamos juntos, logramos cosas”, agregó Costas, intentando cerrar filas y mantener el enfoque en lo deportivo.

Con el amistoso ante Olimpia ya superado y una actuación sólida del equipo, Racing se prepara ahora para el debut oficial en la Copa Argentina, este miércoles ante San Martín de San Juan.

El segundo semestre incluirá el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Peñarol, donde Costas espera contar con Salas, al menos hasta que el mercado diga lo contrario.