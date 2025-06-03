Ya se definieron las fechas y horarios para los octavos de final de la Copa Libertadores

Se confirmaron oficialmente las fechas y horarios para los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los partidos de ida se disputarán entre el martes 12 y el jueves 14 de agosto, mientras que los encuentros de vuelta se desarrollarán una semana más tarde, del 19 al 21 del mismo mes.

Entre los equipos argentinos que siguen en competencia se encuentra Vélez, quien visitará a Fortaleza el martes 12 de agosto a las 19 (hora argentina) en el Arena Castelão.

El “Fortín” buscará un buen resultado que le permita llegar con chances al partido de vuelta, que se disputará el martes 19 de agosto a la misma hora en el Estadio José Amalfitani.

Por el lado de Racing jugará el mismo día que el equipo de Liniers, el martes 12, pero a las 21:30 ante Peñarol en Montevideo. La revancha será el martes 19, nuevamente a las 21:30, en el estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).

Estudiantes de La Plata comenzará su serie frente a Cerro Porteño el miércoles 13 a las 19 (hora argentina) en Paraguay. Una semana más tarde, el miércoles 20, se definirá la llave en el estadio Jorge Luis Hirschi en el mismo horario.

El cruce más atractivo para el fútbol argentino será sin dudas el de River ante Libertad de Paraguay, una llave que se cerrará en el estadio Monumental. El partido de ida se jugará el jueves 14 de agosto a las 21:30 en el Defensores del Chaco, mientras que la revancha tendrá lugar el jueves 21 a la misma hora, en Núñez.

NA