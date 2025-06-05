“Oberá es un equipo que nos incomodó”, reconoció el DT de Regatas

Desde el sábado, Regatas Corrientes comenzará a transitar por décimo octava oportunidad los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Después de eliminar en una dramática serie de Reclasificación a San Martín, ahora tendrá como rival a Oberá Tenis Club (OTC) que fue segundo en la fase regular de la temporada 2024/25.

La serie, al mejor de cinco partidos, tendrá sus primeros dos capítulos en Obera. El juego de apertura será este sábado desde las 11.30, mientras que el segundo cotejo está programado para el lunes 9 a partir de las 21, nuevamente en el estadio DR. Luis Agusuto Derna.

“Es un equipo que nos incomodó durante toda la Liga, un equipo que tiene mucha dinámica y que rindió por encima de lo que se esperaba”, sostuvo Juan Manuel Varas, entrenador de Regatas Corrientes.

En la presente temporada, Oberá venció las dos veces que enfrentó a Regatas. En octubre de 2024, en Corrientes, el triunfo fue 83 a 81, mientras que en el interior misionero, el pasado mes de abril, el resultado fue 69 a 62.

“Tenemos argumentos para competirlos y ponerlos en problemas”, agregó Varas pensando en el cruce contra el equipo que dirige técnicamente Fabio Demti.

Luego de los partidos en Oberá, la serie se trasladará a Corrientes para el juego 3 que está diagramado para el jueves 12 desde las 22.10.

De ser necesarios, el cuarto partido se jugará en el parque Mitre el sábado 14 y el quinto tendrá lugar en Oberá el martes 17.

“Oberá es un rival muy duro. Perdimos los dos juegos con ellos, así que trabajaremos para dar el golpe”, contó Iván Gramajo, figura de Regatas en el quinto y decisivo encuentro frente a San Martín.

“Sabemos que es un rival difícil, que está descansado ahora, y nosotros trataremos de recuperarnos lo más rápido posible para afrontar la serie. Si nos planteamos y enfocamos bien, puede ser una serie muy pareja y sabemos que dependemos de nosotros”, manifestó el alero de 29 años que nació en San Miguel de Tucumán.

El plantel de Regatas viajará este viernes rumbo a Oberá. La delegación comenzará a las 7 el recorrido de los 411 km. hasta la ciudad misionera.

“45 millones de emociones”

El clásico entre Regatas y San Martín se definió en un quinto juego emocionante y que se definió en suplementario a favor del Fantasma 93 a 91.

Fueron 45 minutos de juego y 45 millones de emociones”, enfatizó Varas en declaraciones a La Red Deportiva.

“Dentro de todas las emociones, no nos desviamos tanto del plan de juego salvo en el tercer cuarto cuando nos vimos 7 puntos abajo y tuve que quemar un tiempo muerto porque sentí que se nos iban, aclaré algunas ideas y desde allí el equipo estuvo más sensato”, agregó.

“La jerarquía individual que tiene Regatas permitió que sea un final cerradísimo. Lo teníamos perdido, lo teníamos ganado y sin embargo fuimos a suplementario”, relató.

“En el suplementario, fue algo similar. Nos fuimos cuatro puntos arriba, nos meten dos triples seguidos y por suerte pudimos definirlo nosotros”, dijo.

“Fue una serie muy pareja, de muchos detalles. No tengo recuerdo una serie tan pareja en el clásico. Si el resultado hubiera sido adverso, lógicamente nos hubiéramos reprochado el inicio del tercer cuarto, pero la entrega que tuvo el equipo y el deseo de ganar, nos permitió estar clasificados”, agregó.

