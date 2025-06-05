Regatas ganó la primera fecha del Circuito Regional

La 1° Etapa del tradicional Circuito Regional de Natación quedó en poder del Club de Regatas Corrientes. La XIV edición del certamen comenzó con la participación de 17 clubes y se desarrolló en el natatorio climatizado de la entidad ubicada en el parque Mitre.

La fiesta más grande de la natación del NEA tuvo su fecha inaugural el pasado sábado y marcó un rotundo éxito con la participación de casi 340 nadadores de toda la región, provenientes de 17 clubes.

El Club de Regatas Corrientes se adueñó del primer lugar del certamen por equipos totalizando 1015 puntos. En segundo lugar, apareció Natalú de Formosa con 492 unidades, mientras que el podio lo completó CAPRI de Posadas con 401.

Además de los mencionados clubes, también estuvieron presentes San Martín y Tenis Club de Corrientes, ACUAA de Curuzú Cuatiá, CUNE y Regatas de Resistencia, Dirección de Deportes de Apóstoles, CEF N°6 y Tenis Club de Oberá, CAPRI de Posadas, Automotokart de San Vicente, Medley de Alem, Náutico, Itatí y Caza y Pesca de Formosa e Independiente Tenis Club de Reconquista.

En total se llevaron adelante 38 pruebas, cada una con varias series, en una doble jornada que arrancó a las 8.30 de la mañana y se extendió hasta el mediodía, para completarla desde las 16 hasta las 20.

El certamen sirvió para dar inicio a la temporada del Regional, donde muchos nadadores buscan mejorar sus tiempos y también dejar marcas oficiales para diferentes clasificaciones, ya que el torneo está fiscalizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (Cadda). Además, como es costumbre, hubo jóvenes que tuvieron su debut en un torneo de natación.

El circuito consta de cuatro etapas, más un torneo de cierre de temporada. La segunda fecha está programada para el 2 de julio.