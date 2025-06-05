Mastantuono y una fecha clave para pasar de River al Real Madrid

Franco Mastantuono está muy cerca de irse de River, es que el Real Madrid aceleró en las últimas horas y planea hacer este jueves una oferta que será imposible de rechazar. El interés es tan fuerte que desde el Merengue ya pusieron una fecha para formalizar la salida del mediocampista del Millonario.

En medio de cifras estratosféricas y muchas incógnitas, existe un gran impedimento para la salida de Mastantuono y es que tiene 17 años, por lo que no podría irse siendo menor de edad.

En el Real Madrid saben de esta condición, que ya tuvieron que atravesar con el brasileño Endrick, por ejemplo, y pusieron una fecha clave para quedarse con la joyita argentina: sería el 14 de agosto, día en el que Mastantuono cumple sus 18 años, según contó el periodista Javier Gil Navarro en Espn.

De esta manera, el volante se quedaría en River para participar del Mundial de Clubes, pero se iría justo el día en el que el equipo de Gallardo jugará el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

“La oferta se va a terminar aceptando y Mastantuono se va a ir de River el 14 de agosto. Va a jugar el Mundial de Clubes y al cumplir los 18 años va a firmar su contrato (con el Real Madrid). No se va a quedar hasta fin de año”, explicó Gil Navarro.

Más allá de este interés, la salida del mediocampista de River no está confirmada y desde el Millonario intentarán convencerlo para que se quede hasta diciembre de este año. Al mismo tiempo, el PSG de Francia está en la pelea y también está dispuesto a desembolsar los 45 millones de dólares de la cláusula de rescisión.

Los números de Franco Mastantuono en la primera de River

Con tan solo 17 años, Franco Mastantuono ya disputó 61 partidos con el plantel profesional de River, en los que marcó 10 goles y repartió 7 asistencias. Además, se convirtió en el goleador más joven del Millonario, y en el de menor edad en meterle un gol a Boca.

TN