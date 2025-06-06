Regatas visita a Oberá Tenis Club en el inicio de los cuartos de final

Regatas Corrientes disputará por décimo octava vez los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). En la temporada 2024/25 el rival será Oberá Tenis Club (OTC) y la serie dará inicio este fin de semana en Misiones.

El juego 1 de la eliminatoria al mejor de cinco, tendrá lugar este sábado a partir de las 11.30 hs. con televisación de TyC Sports. Juan Fernández, Alejandro Zanabone y Alejandro Trias serán los árbitros, mientras que la comisionada técnica será Mabel Sumariva.

En tanto que el juego 2 será lunes a partir de las 21 con el arbitraje de Pablo Estévez, Roberto Smith y Jorge Chávez. Los dos primeros encuentros se disputará en el estadio Luis Augusto Derna de Oberá.

La serie se trasladará a Corrientes, para los juegos 3 y 4 el jueves 12 y sábado 14, respectivamente. En tanto que el quinto partido está programado en Oberá para el martes 17.

En el equipo correntino está en duda la presencia del base Andrés Jaime que sufrió una distención durante el quinto punto frente a San Martín.

Esta situación llevará al entrenador Juan Manuel Varas a modificar la planificación en el perímetro y Tobías Franchella volverá a ingresar en la rotación después de tener tener escasa participación en el clásico.

Cómo llegan

Regatas terminó la fase regular en la 7° ubicación con un récor de 20 partidos ganados y 18 perdidos. Jugó la Reclasificación donde se quedó con el clásico frente a San Martín 3 a 2, en una serie que finalizó el pasado martes.

Por su parte, Oberá TC concluyó la fase regular con una tremenda campaña ubicándose en el 2° lugar con récord de 26 victorias y 12 derrotas, por lo tanto avanzó directamente a los cuartos de final.

El último partido que jugó el equipo que conduce Fabio Demti fue el pasado 20 de mayo cuando como local superó a La Unión de Formosa 98 a 91 y consiguió su octavo triunfo consecutivo.

Antecedentes

En la presente temporada, Regatas y OTC se enfrentaron en dos oportunidades con triunfos para los misioneros. El 29 de octubre de 2024, en el estadio José Jorge Contte, la visita ganó en 83 a 81 en tanto que, como local, Oberá se quedó con la victoria por 69 a 62.

El plantel misionero, que sufrió modificaciones a lo largo de la presente temporada por diferentes circunstancias, tiene como principales referentes a Juan Laterza, Agustín Brocal, Will Vorhees, Jonatan Torresi y Agustín Barreiro. En la rotación ingresan Francisco Conrradi, Kelvin Ramírez, Nicolás Quiroga y Enzo Felippetti.

Será la primera vez que Regatas y OTC se midan en los playoffs de la Liga Nacional.

El equipo correntino alcanzó 17 veces los cuartos de final y la última vez que pudo superar esta instancia fue en la temporada 2016/17 (se jugó por Conferencias) cuando eliminó a Estudiantes de Concordia.

La previa

“Sabemos que la localía será clave y esperamos ganar nuestros dos partidos acá para encaminar la serie”, indicó el entrenador Fabio Demti, DT de Oberá Tenis Club.

"Tenemos que tratar de poner nuestra intensidad y nuestra manera de juego. Sabemos que la localía será clave y esperamos ganar nuestros dos partidos acá para encaminar la serie", sostuvo.

“Tuvimos bastante tiempo para ajustar detalles y ahora queda empezar a jugar”, agregó el DT que tuvo un paso por Regatas Corrientes en declaraciones a Canal Doce.

Respecto al rival, Demti sostuvo que “viene entonado tras el triunfo en el clásico y con muy buenos jugadores pero también nosotros logramos hacer una buena recuperación en este tiempo”.

Por su parte, Juan Manuel Varas, entrenador de Regatas reconoció que “Oberá es un equipo que nos incomodó durante toda la Liga, un equipo que tiene mucha dinámica y que rindió por encima de lo que se esperaba”.

Sin embargo afirmó que “tenemos argumentos para competirlos y ponerlos en problemas”.