Boca Unidos recibe a Mitre en el debut de la dupla Núñez - Ricardone

El debut de Cristian Núñez y Rolando Ricardone como entrenadores de Boca Unidos se concretará este domingo cuando el equipo correntino reciba a Mitre de Posadas.

El partido, correspondiente a la fecha 13 de la zona 4 del torneo Federal A de fútbol, se jugará desde las 15 en el complejo Leoncio Benítez con el arbitraje de Alvaro Carranza.

Los exjugadores y referentes de la entidad aurirroja, Núñez y Ricardone, asumieron como entrenadores en reemplazo de Matías Mazmud que fue cesanteado en su cargo.

La derrota en Formosa frente a San Martín 3 a 0 hace dos semanas precipitó el cambio de rumbo en Boca Unidos.

El Aurirrojo comparte el último lugar del grupo con Crucero del Norte.

Para la presentación, Núñez y Ricardone probarán variantes en la formación titular respecto al último equipo que mostró Mazmud.

El cambio más significativo está dado en el arco. El uno será Ignacio Turne en reemplazo de David Acuña.

Además, la dupla también modificó la línea defensiva y la mitad de la cancha, donde habrá un cambio de sistema táctico.

Raúl Albornoz deja la formación e ingresará Nahuel Franco para jugar como marcador de punta izquierdo, pasando Santiago Chamorro a la zaga central.

Leandro Gómez se metió en el once inicial, en lugar de Ángel Piz para conformar una segunda línea de volantes junto a Antonio Medina e Ignacio Colombini, quedando Maximiliano Osurak como único delantero de referencia.

El primer equipo que presentarán Núñez y Ricardone será entonces con: Turnes; Pablo Cuevas, Chamorro, Leandro Vera y Franco; Diego Sánchez Paredes y Ataliva Schweizer; Gómez, Medina y Colombini, y Osurak.

El rival de turno para Boca Unidos será Mitre que está entre los cuatro mejores del grupo y viene de empatar como local frente a San Martín de Formosa 1 a 1.

Durante la primera rueda, en Posadas, Mitre y Boca Unidos igualaron en 1 tanto.

Resultados y posiciones

La fecha 13 en la zona 4 comenzó este sábado con dos partidos. Crucero del Norte como local perdió frente a Sol de América 1 a 0 y en Resistencia, Sarmiento de esa ciudad igualó sin goles frente a Atlético Rafaela.

Este domingo, además de Boca Unidos y Mitre, jugarán desde las 16, San Martín de Formosa y Sarmiento de La Banda.

Cumplidas parcialmente 13 fechas, las posición están así: Atlético Rafaela 23 puntos, Sarmiento de La Banda 22, San Martín de Formosa 19, Mitre 16, Juventud Antoniana de Salta 15, Sol de América de Formosa 12, Sarmiento de Resistencia 11, y Boca Unidos y Crucero del Norte 9.