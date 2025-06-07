Carlos María Zárate busca un lugar en el Challenger de Santa Fe

Este domingo desde las 10 se pondrá en marcha la clasificación del AAT Challenger de Santa Fe, torneo que se llevará a cabo hasta el 15 de junio sobre las canchas de polvo de ladrillo del Santa Fe Lawn Tennis Club.

El certamen contará con dos correntinos. Lautaro Midón ingresó directamente al cuadro principal y Carlos María Zárate recibió una invitación y será parte de la clasificación.

Luego de su gira por Europa, donde disputó tres torneos Future, Carlos María Zárate regresó al país y recibió una invitación para ser parte de la clasificación del CH de Santa Fe.

El joven de 20 años y 1277 en el ránking de la ATP es uno de los grandes proyectos que tiene el tenis nacional y por eso recibió una de las invitaciones para ingresar a la clasificación.

Por la primera ronda, este domingo, en el cuarto turno de la cancha central, “Cali” enfrentará a su compatriota Bautista Vilicich (763).

En el caso de triunfar, enfrentará por el pasaje al cuadro principal al ganador del partido entre Dali Blanch (Estados Unidos) y Tadeo Ramírez (Argentina).

Por su parte, Lautaro Midón (317) parte como séptimo favorito y espera un rival, que surgirá de la clasificación, para su presentación en el cuadro principal.

El Challenger de Santa Fe, organizado por la Asociación Argentina de Tenis, será de categoría 50 y repartirá 60.000 dólares en premios. En sus tres ediciones el torneo tuvo campeones argentinos. Mariano Navone, en las dos disputadas en 2023; y Andrea Collarini, en 2024.