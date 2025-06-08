Debut con derrota para la dupla Núñez - Ricardone en Boca Unidos

La presentación de Cristián Núñez y Rolando Ricardone como entrenadores de Boca Unidos terminó con una derrota. Por la 13º fecha del Federal A, el equipo correntino cayó como local 2 a 1 frente a Mitre de Posadas y continúa en el fondo de la tabla de la zona 4.

El equipo aurirrojo mostró variantes en su formación titular pero no cambión sustancialmente el nivel de su producción futbolística y acumula cinco fechas si conocer la victoria.

La apertura del marcador fue para la visita, a los 38 minutos de primer tiempo, con un taco de Matías Donato. Rápidamente reaccionó Boca Unidos y a los 45 empató Maximiliano Osurak. En tanto que el segundo gol del equipo misionero, llegó a los 7 del complemento a través de un tiro libre que ejecutó Gonzalo Melgarejo.

Boca Unidos fue en busca del ataque, con poca claridad pero tuvo su chance de empatar que no la aprovechó. A los 38 minutos se quedó con un jugador menor por la expulsión de Ignacio Colombini (agresión a un rival) y también vio la roja Ricardone, uno de los entrenadores, por una airada protesta sobre el árbitro Álvaro Carranza.

La formación titular de Boca Unidos estuvo integrada por: Ignacio Turnes; Pablo Cuevas, Santiago Chamorro, Leandro Cuevas y Nahuel Franco; Diego Sánchez Paredes y Ataliva Schweizer; Leandro Gómez, Antonio Medina e Ignacio Colombini; y Maximiliano Osurak.

Boca Unidos se mantiene con 9 puntos, la misma producción de Crucero del Norte, en el fondo de la tabla de la zona 4. Por diferencia de gol, el equipo misionero está último. El grupo lo lidera Atlético Rafaela con 23 puntos y después están Sarmiento de La Banda con 22, San Martín de Formosa y Mitre con 19, Juventud Antoniana 15, Sol de América 12 y Sarmiento de Resistencia 11.

En la próxima fecha, quinta de las revanchas, Boca Unidos visitará a Sarmiento de La Banda y en la 15º será local de Atlético Rafaela.