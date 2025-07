Sorpresiva decisión: Regatas se bajó la competencia nacional

Regatas Corrientes se ganó el derecho deportivo para ser parte de la Liga Argentina de Vóley 2025-26, sin embargo, sorpresivamente, anunció que se no será parte de la máxima categoría que tiene este deporte en el país, además tampoco jugará la Liga Nacional.

Es decir, que después de seis temporadas en las principales competencias nacionales de vóley decidió no ser parte de esos campeonatos.

La determinación se dio a conocer a través de su cuenta en X a través de un escueto comunicado.

“El Club de Regatas Corrientes informa que no participará de la Liga Argentina de Vóley en la temporada 2025/26. Vale señalar también que no competirá en la segunda división del vóleibol nacional”, señala el texto.

En la publicación oficial no se dio a conocer los motivos de esta determinación, pero trascendió que se sustentó en el alto costo que demanda la competencia profesional.

Después de analizar los montos económicos para poder conformar un plantel competitivo, los viajes, hospedajes y demás gastos operativos se tomó la decisión de no ser parte de la temporada 2025/26 del vóley nacional.

El ascenso para Regatas llegó durante el mes de marzo cuando se clasificó finalista de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina.

Después de una gran campaña en la etapa de clasificación bajo la conducción técnica de Diego Stepanenko, Regatas le ganó la serie final a Obras de San Juan 3 a 0, los dos primeros partidos como visitante, para acceder a la final y conseguir una de las plazas a la Liga Argentina.

En la final, con los dos equipos ascendidos, Regatas poco pudo hacer frente a Upcn de San Juan y perdió 3 a 0.

El conjunto sanjuanino, máximo ganador de la Liga Argentina y que en el 2025 decidió no jugarla por diferencias con la Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol (ACLAV) informó que hará uso del derecho deportivo y jugará en la máxima categoría.

"Decidimos formar parte del certamen. No es que hayamos solucionado nuestro conflicto con la ACLAV, pero vamos a seguir peleando por un vóley mas federal. Vamos a ir por más, para demostrar lo que somos y que lo conseguido hasta ahora no fue casualidad", expresó José Villa, presidente de Upcn.