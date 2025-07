Boca Unidos y Empedrado enfrentan a los últimos del torneo Oficial

Con objetivos diferentes se enfrentarán este viernes Boca Unidos - Invico y Empedrado - Soberanía, en el inicio de la segunda fecha de la etapa Definición del torneo Oficial de Primera División A que organiza la Liga Correntina de Fútbol.

Los dos encuentros se disputarán en una de las canchas auxiliares del complejo Leoncio Benítez y la jornada dará inicio a las 13.30.

Boca Unidos (25 puntos) buscará consolidarse entre los ocho que definirán el campeonato. Mientras que Invico (1) buscará su primera victoria de la temporada a la espera de un milagro para evitar el descenso.

El aurirrojo marcha en la sexta ubicación y hace tres fechas que no triunfa.

Mientras que el duelo entre Empedrado (29) y Soberanía (3) tiene características similares.

El último campeón está quinto y de ganar se afirmará en el lote de clubes que lucharán por el título. En el caso de Soberanía, la victoria es imperiosa si quiere mantener chances reales para evitar la pérdida de la categoría.

La fecha se completará el sábado con 6 partidos. La programación incluye la presentación de Mandiyú, el primer clasificado a los cuartos de final, que se medirá frente a Lipton.

Primera B

La segunda fecha de la etapa Definición de la Primera B también contempla dos encuentros este viernes. En cancha de Libertad, Villa Raquel (18) enfrentará a Robinson (14) y San Marcos (24) hará lo propio con Barrio Quilmes (12).

El puntero del certamen, Doctor Montaña (29) se presentará el sábado para jugar contra Alvear (19).

Programación

El programa de partidos correspondientes a la segunda fecha, de la etapa Definición, para la Primera División A y B es el siguiente:

Viernes

Cancha de Libertad: 13.30 Villa Raquel vs. Robinson (1º B) y 15.30 San Marcos vs. Barrio Quilmes (1º B).

Cancha de Boca Unidos: 13.30 Boca Unidos vs. Invico (1º A) y Empedrado vs. Soberanía (1º A).

Sábado 12

Cancha de Huracán: 13.30 Sacachispas vs. Cambá Cuá (1º A) y 15.30 Huracán vs. Curupay (1º A).

Cancha de Sportivo: 14.00 San Jorge vs. Peñarol (1º B) y 16.00 Sportivo vs. Independiente (1º A).

Cancha de Lipton: 14.00 Yaguareté vs. Quilmes (1º B) y 16.00 Lipton vs. Mandiyú (1º A).

Cancha de Alvear: 14.00 Talleres vs. Libertad (1º A) y 16.00 Alvear vs. Doctor Montaña (1º B).

Cancha de San Luis del Palmar: 15.00 Juventud Naciente vs. Rivadavia (1º B).

Cancha de Mburucuyá: 15.00 Mburucuyá vs. Ferroviario (1º A).