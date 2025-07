Descendió Soberanía y Lipton se ilusiona con llegar a la definición

Una nueva derrota, la 18va. en 19 presentaciones, condenó a Soberanía a perder la categoría en la Liga Correntina de Fútbol.

La cuarta fecha de la segunda etapa de la división superior se puso en marcha este viernes donde además, Lipton se quedó con tres puntos claves frente a Mburucuyá, mientras que Huracán superó a Talleres.

Soberanía cayó frente a Independiente 3 a 0 y ya no podrá abandonar los últimos dos lugares del torneo Oficial de Primera División A.

El conjunto Celeste, que ascendió en la temporada 2022, volverá a la Primera B en el 2026.

Facundo Benítez, en dos oportunidades, y Gonzalo Rolón marcaron los goles del equipo Rojo que tiene “un pie y medio” en los cuartos de final.

En la lucha por quedar entre los ocho mejores, fue fundamental el triunfo que consiguió Lipton sobre Mburucuyá 3 a 1.

Los goles del club Azul lo señalaron Miguel Piñeiro (2) y Gabriel Acosta. Mientras que Héctor Duete lo hizo para la M.

Lipton escaló al séptimo puesto y solamente puede ser superado en esta fecha por Sportivo, por lo tanto se ilusiona en ser parte de lucha por el título.

Además, Huracán venció a Talleres 2 a 0 y se aleja de la zona de Promoción, mientras que comprometió a su vencido.

Los goles del Azulgrana fueron autoría de Hugo Lugo y Alejandro Gómez.

La fecha continuará este sábado con 5 partidos. La jornada puede determinar el descenso de Invico.

Los partidos Sportivo - Ferroviario y Sacachispas - Libertad se destacan porque involucra a equipos que luchan por quedar entre los ocho mejores y por salir de la Promoción.

Montaña va por el Ascenso

El primer ascenso de la temporada en la Liga Correntina de Fútbol podría definirse este sábado. Doctor Montaña enfrentará a Barrio Quilmes y con un triunfo se asegurará el primer ascenso de la temporada.

Yaguareté y Rivadavia le pusieron presión al puntero y siguen en la lucha por uno de los dos ascensos directos.

En el inicio de la cuarta fecha, este viernes, Yaguareté venció a Robinson 1 a 0 con gol de Carlos Domínguez, mientras que Rivadavia superó a Quilmes 3 a 1 con tantos de Alan Espinoza, Ramiro Gómez y Gastón Juárez; mientras que Agustín Martínez marcó para el cervecero.

Con estos resultados, Yaguareté y Rivadavia llegaron a los 33 puntos y quedaron a dos del líder, Doctor Montaña que este sábado se medirá frente a Barrio Quilmes.

En el caso de ganar, Doctor Montaña tomarán una distancia de 5 puntos en la cima y solo quedará una fecha para cerrar la etapa.

Durante la jornada del viernes, San Marcos y Peñarol igualaron en 1 tanto.

Para este sábado

El programa de partidos para este sábado es el siguiente:

Cancha de Sportivo: 14.00 Sacachispas vs. Libertad (1º A) y 16.00 Sportivo vs. Ferroviario (1º A).

Cancha de Boca Unidos: 13.30 Doctor Montaña vs. Barrio Quilmes (1º B) y 15.30 Boca Unidos vs. Curupay (1º A).

Cancha de Ferroviario: 14.00 Cambá Cuá vs. Invico (1º A) y 16.00 Empedrado vs. Mandiyú (1º A).

Cancha de Alvear: 15.00 Alvear vs. San Jorge (1º B).

Cancha de San Luis del Palmar: 15.00 Juventud Naciente vs. Villa Raquel (1º B).

En tanto que el miércoles 30 en cancha de Alvear, jugarán desde las 15 Robinson y Juventud Naciente. Este encuentro de la Primera B corresponde a la tercera fecha y fue reprogramado por pedido del equipo de San Luis del Palmar.