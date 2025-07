Un joven correntino creó un ajedrez inspirado en los Esteros del Iberá

En tiempos dominados por las pantallas y la inmediatez, un joven correntino decidió volver a lo esencial: pensar, planificar y conectar con sus raíces. Juan Cruz Nogueira, un ajedrecista apasionado desde los cinco años, creó un ajedrez temático inspirado en los Esteros del Iberá, donde cada pieza representa un animal autóctono de la región.

El proyecto nació entre 2019 y 2020, en plena pandemia por COVID-19, cuando Juan Cruz aún cursaba la primaria. “Siempre veía ajedreces con temáticas medievales o prehistóricas, y me di cuenta de que no había uno que represente a Corrientes. Ahí se prendió la idea”, contó en una entrevista con el canal de noticias "We News".

Así fue como comenzó a diseñar un tablero que reflejara la riqueza natural Corrientes, y en uno de los lugares más apreciados por la provincia: Los Esteros del Iberá.

Con la ayuda de sus padres, el contacto con personas que trabajaban con impresoras 3D y la orientación del profesor Rolón, logró materializar su propuesta. Según cuenta, en este tablero creado por él, los carpinchos (por ser mayoría) son los peones, los yacarés las torres, el ciervo y el pantano serían los caballos, la garza el alfil, el zorro sería la reina o dama y el yaguareté sería el rey.

“Sentía que faltaba algo más propio, más de nuestra tierra, en algo tan lindo como es el ajedrez”, expresó Juan Cruz con orgullo. Pero su objetivo no es solo artístico o simbólico: también es pedagógico.

“El ajedrez te obliga a estar presente, a enfocar la atención, algo que hoy cuesta mucho por el ritmo de la tecnología”, reflexiona. “Desde chico vi lo que este juego puede aportar a nivel cognitivo, en la planificación, en la estrategia. Te ayuda en el día a día, en la escuela y en la vida”.

"Gracias al programa Ajedrez Educativo, en el que estoy inscripto, se difundió mucho el ajedrez. Antes, el ajedrez no llegaba a muchas partes del país. Ahora se está difundiendo en las escuelas, y eso permite que más chicos lo conozcan y lo disfruten", reflexiona.

El ajedrez de Juan Cruz no es solo un juego: es un puente entre la tradición y la innovación. Un tablero donde cada movimiento invita a conocer, valorar y defender lo nuestro