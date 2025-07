Tres encuentros abren la tercera fecha

La fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este viernes con la disputa de tres partidos.

El primero de ellos será a las 19, entre Sarmiento de Junín y Lanús, dos equipos que todavía no ganaron en el torneo. El conjunto juninense cosechó dos empates y el Granate perdió los dos partidos que disputó.

Mientras que a las 21:15 se cruzarán Independiente Rivadavia de Mendoza con Belgrano de Córdoba. Los dos llegan con registros similares: 1 triunfo y 1 derrota, y muy cerca del primer puesto en la zona A.

En el mismo horario, Unión de Santa Fe recibirá a Tigre. El Tatengue, que viene de igualar en su visita frente a Boca, es uno de los tres puntos que tiene el grupo A con 4 puntos (los otros dos son Defensa y Banfield), en tanto que el Matador está solamente un punto abajo.

La fecha continuará el sábado con la disputa de cinco encuentros donde se destaca el choque entre Racing y Estudiantes en Avellaneda desde las 21,15.

Mientras que el domingo habrá cuatro cotejos entre ellos dos clásicos: Huracán - Boca (18.30) y River - San Lorenzo (20,30).

La fecha concluirá el lunes con otros tres partidos.

El fin de semana del 3 y 4 de agosto no habrá partidos de la Liga Profesional. La AFA había dejado una ventana por la realización de las Paso. Al suspenderse el acto eleccionario, no se reprogramará la cuarta fecha y en esos días habrán partidos correspondientes a la Copa Argentina