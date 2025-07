Juan Cruz Meza, el correntino que Marcelo Gallardo subió a la primera de River

Macelo Gallardo promovió a la primera de River al correntino Juan Cruz Meza, como una de las promesas que ya brilló en la selección Argentina Sub-17 y que tiene una cláusula millonaria.

Tanto el lunes como el pasado martes, y a días para el debut oficial en el Torneo Clausura contra Platense, el Muñeco decidió subir a las prácticas con el primer equipo a uno de los prometedores proyectos de la cantera, que cuenta con pasado con las selecciones juveniles de Argentina y es hermano de una de las figuras del plantel.

Nacido el 14 de marzo de 2008 en Caá Catí, Corrientes, Meza creció en un entorno familiar futbolero que tuvo influencia directa en su camino.

Hermano de Maximiliano Meza, actual integrante del primer equipo de River y con paso por la selección argentina y otros clubes como Independiente y Monterrey de México, Juan Cruz asumió el desafío de forjar su propio trayecto, aunque sin perder la referencia constante de su hermano mayor.

Los primeros pasos de Juan Cruz en el fútbol fueron en Cambá Pora, club barrial de su pueblo natal. En 2018, cuando tenía diez años, participó en pruebas de captación que River Plate realizaba en Corrientes.

El talento del joven mediocampista no tardó en llamar la atención: rápidamente fue convocado para continuar las pruebas en Buenos Aires e ingresó al sistema de fútbol infantil del club. Una vez fichado en AFA, no tardó en destacarse: su capacidad para el juego técnico, la pegada desde media distancia y la fortaleza en pelotas divididas eran cualidades que marcaban diferencia entre sus pares.

En 2022, Meza pasó de Infantiles a Juveniles y se consagró campeón en Novena División, donde fue una de las figuras del equipo. Al año siguiente se consolidó en Octava y sumó sus primeras experiencias internacionales con la selección argentina Sub 15, el primer paso de un ciclo ascendente como representante nacional.

La polifuncionalidad en el mediocampo distingue a Meza. Él mismo se definió como “un jugador técnico, con buena pegada y visión de juego”, capaz de actuar en distintas posiciones de la mitad de la cancha. A esas virtudes suma llegada al gol y capacidad de dribbling, un detalle que los formadores del club observaron al momento de proyectar su futuro. Su espejo futbolístico siempre fue Maxi, con quien mantiene charlas y recibe consejos constantes.

El crecimiento de Juan Cruz se aceleró en 2024. Después de un gran paso por las inferiores y de ser campeón en Reserva con dos títulos en el año, el club decidió blindarlo: firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2026, con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. La dirigencia buscó asegurar el futuro de una de las mayores proyecciones de la cantera.

En el ámbito internacional, Meza también dejó su sello. En el tradicional torneo juvenil Montaigu, disputado en Francia, marcó un gol notable ante Arabia Saudita: control, enganche y remate al ángulo, una jugada que se hizo viral y mostró el abanico de recursos del volante. Convocado por Diego Placente, no solo formó parte de la Sub 15 sino que también integró la Sub 17, siendo pieza clave en el Sudamericano de Colombia, torneo en el que convirtió un tanto en la contundente victoria sobre Paraguay.

Su camino en la Selección no se detuvo allí, ya que seguramente sea parte de la lista para el Mundial de la categoría en Qatar, del 5 al 27 de noviembre. Su rendimiento y regularidad lo convirtieron en un nombre habitual en las listas juveniles.

“Mi sueño es debutar en el Monumental y jugar un Mundial como mi hermano Maxi. Quiero que sea normal y lindo, como hasta ahora. Se cumple solo con esfuerzo y sacrificio diario, como me dicen mis padres”, le confesó hace algunos años al sitio oficial del club. Estas convicciones forman parte de una mentalidad trabajada en familia, con el respaldo permanente de su madre Karina, su padre Eduardo y sus hermanos Maxi, Facundo, Franco y las mellizas Oriana y Luana.

El presente de Meza marca su inclusión en los entrenamientos formales del primer equipo bajo el ala de Marcelo Gallardo, un entrenador que valora la formación y suele potenciar jóvenes talentos. En febrero de este año, ya había sumado algunos entrenamientos junto a la Primera. La decisión de incorporarlo nuevamente responde no solo a su actualidad futbolística sino también a la madurez y el compromiso que ha mostrado puertas adentro.

Vale destacar que Meza no es el único joven dentro del plantel. En la vuelta a las prácticas tras la eliminación en el Mundial de Clubes, Napoleón también incluyó a Giorgio Costantini, Santiago Lencina y Bautista Dadín, con quienes compartía equipo en la Reserva. Estos nombres podrían ganar terreno si se tiene en cuenta que la institución busca darle salida a varios experimentados que corren desde atrás en la consideración del entrenador.

A días del debut en el Torneo Clausura, el nombre de Juan Cruz Meza aparece en boca de todos dentro del mundo River.

