Javier Milei y el escándalo cripto: “Yo no lo promocioné, lo difundí”

El presidente Javier Milei intentó despegarse este lunes del escándalo cripto que desató luego de que un tuit suyo sirviera para disparar la cotización de la memecoin $LIBRA y que, tras su desplome cuatro horas después, varios influencers resultaran damnificados. En una entrevista, el mandatario dijo que no tenía intenciones de promocionar la moneda virtual. Admitió que necesita levantar un muro para que no se llegue tan fácil a él y que el criptogate fue un cachetazo.

Todo empezó el viernes cuando el jefe de Estado alentó a sus seguidores en X e Instagram a invertir en $LIBRA, con el link al contrato del proyecto que en teoría iba a apoyar a las pymes de la Argentina. “Yo a Hayden Davis lo conocí en octubre de 2024. Fue en el evento Tech Forum que organizó Mauricio Novelli, a quien Lo conozco desde hace muchos años. Incluso di clases en su academia, en un curso que se llamaba ‘dinero, precios y tipo de cambio’. Allí Davis me propuso armar una estructura para que financie a aquellos que son emprendedores lo que van a hacer es generar crecimiento económico”, explicó en diálogo con TN.

“El tuit que publique está planteado en ese formato. Yo explicó que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y no tienen acceso a financiamiento. Y en el medio pasaron un montón de cosas. Yo publico el tuit. Una vez que lo publico, empiezan a aparecer personajes que dicen que me hackearon la cuenta. Eso era falso, es mentira. Yo no me voy a estar escondiendo detrás de esa excusa. Claro que el tuit lo publiqué yo. Por eso lo fije”, sumó.

“En el medio pasaron muchas cosas. Se empiezan a generar toda una serie de comentarios negativos y, ante la duda, decidí sacar el tuit. Yo nunca borro los tuits. Pero en ese contexto, como se estaba generando ruido, ante la duda dije ‘me voy, me tengo que correr”, precisó respecto de los motivos por los que eliminó el posteo.

Con respecto a quienes se vieron perjudicados por la compra de la criptomoneda, que elevó su valor exponencialmente para terminar derrumbándose en segundos, Milei aseguró que es “falso” que existan 44.000 damnificados: “Lo primero que hay que entender es que había muchos bots entre las víctimas. En el mejor de los casos se trata de 5000 personas. Y la chance de que haya argentinos es muy remotas. Y lo que hay que entender es que son personas hiper especializadas en estos elementos. Dada todas las dificultades que implicaba participar de este evento, tenías que estar muy interiorizado. No es un tema menor”.

“Todos los que entraron ahí, que lo hacían de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando, son operadores de volatilidad. Sabían muy bien el riesgo que corrían. Si vos vas al casino y perdés plata, es tu problema. Es un problema entre privados. El Estado no tiene ningún rol. No lo promocioné, lo difundí. Yo soy un tecno optimista fanático, y quiero que la Argentina se convierta en Hub tecnológico. Toda propuesta que creas que pueda mejorar el financiamiento de emprendedores tecnológicos, es el equivalente a cuando vas a inaugurar una planta”, opinó más adelante el Presidente.

Por otro lado, Milei reconoció que no tendría que ser posible el fácil acceso a su persona. “La lección más interesante que tengo que aprender es que yo asumí la presidencia y seguí siendo el Javier Milei de siempre. Se accedía a mí de la misma manera que cuando no era presidente. Lo que me demuestra esto es que tengo que levantar los filtros, no pueden llegar tan fácilmente a mí. Será cuestión de levantar murallas. ¿A qué me refiero con más murallas? Poner más filtros. Con mi hermana [Karina Milei] hemos decidido que no podemos vivir como antes y permitir que todo el mundo pueda acceder a nosotros”, reflexionó.

Para el jefe de Estado, quién tendrá la última palabra en este escándalo será la Justicia. “Yo no sé nada de criptomonedas, la propia empresa dice que yo no tengo nada que ver. Lo dice Davis. Yo soy especialista en crecimiento económico, con o sin dinero. Es cierto que por querer darle una mano a un argentino (Mauricio Novelli), me comí un cachetazo. Pero el Estado no perdió nada y los argentinos te diría que no creo que haya más de cinco. La mayoría son estadounidenses y chinos”.

“Pedimos además la intervención de la Oficina Anticorrupción para que nos investiguen a todos, incluido a mí. Esto no ha pasado nunca. Es la primera vez que alguien pide que se la investigue. El propio Davis dice que yo no me iba a llevar nada. Tengo plena confianza en los funcionarios míos. Nadie me pagó por compartirlo”, resaltó.

La Nación

