La Iglesia Catedral de Corrientes recibe este domingo las reliquias de Mama Antula

La Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Corrientes, recibirá este domingo las reliquias de primer grado de Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, la primera santa argentina. El arribo está previsto para las 14 horas y marcará el inicio de su recorrido por la Diócesis.

Cronograma de actividades en la Catedral

Según informó la Iglesia Catedral de Corrientes, la jornada se desarrollará con el siguiente programa:

14.00: Arribo de la reliquia a la Catedral e inicio de la veneración

Arribo de la reliquia a la Catedral e inicio de la veneración 18.00: Catequesis e historia de Mama Antula

Catequesis e historia de Mama Antula 20.00: Santa Misa

Santa Misa 21.00: Traslado de la reliquia a la parroquia Jesús Misericordioso

Una oportunidad de veneración para los fieles

La llegada de la reliquia constituye una oportunidad especial de veneración y de acercamiento a la vida y obra de Mama Antula, figura central de la espiritualidad argentina. Desde la organización señalaron que el recorrido continuará por distintas comunidades de la Diócesis.

Recorrido de las reliquias

La comunidad podrá venerar las reliquias en diferentes puntos de la provincia durante el mes de enero.

Este es el cronograma completo:

11/01 – Iglesia Catedral

12/01 – San Antonio, Berón de Astrada

14/01 – Basílica de Itatí

16/01 – Parroquia San Pío X

17/01 – Santuario Santísima Cruz de los Milagros

18/01 – Parroquia Santa Catalina

20/01 – Capilla Santos Francisco y Jacinta

22/01 – Parroquia Jesús Misericordioso

24/01 – Parroquia Virgen de Itatí, Laguna Brava

26/01 – Parroquia Inmaculado Corazón de María

28/01 – Capilla Virgen del Carmen, Corrientes

30/01 – Iglesia Jesús Nazareno

Quién fue Mama Antula

Santa María Antonia de Paz y Figueroa fue una laica consagrada que dedicó su vida a la evangelización y difusión de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Recorrió extensos territorios a pie, superando dificultades y persecuciones, y dejó una profunda huella espiritual en el país.

La Iglesia reconoció su santidad a partir de milagros atribuidos a su intercesión, y su figura continúa siendo motivo de fe, esperanza y gratitud entre los fieles.

Datos importantes sobre la santa