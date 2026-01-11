La Iglesia Catedral de Corrientes recibe este domingo las reliquias de Mama Antula

La Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Corrientes, recibirá este domingo las reliquias de primer grado de Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, la primera santa argentina. El arribo está previsto para las 14 horas y marcará el inicio de su recorrido por la Diócesis.
Cronograma de actividades en la Catedral
Según informó la Iglesia Catedral de Corrientes, la jornada se desarrollará con el siguiente programa:
- 14.00: Arribo de la reliquia a la Catedral e inicio de la veneración
- 18.00: Catequesis e historia de Mama Antula
- 20.00: Santa Misa
- 21.00: Traslado de la reliquia a la parroquia Jesús Misericordioso
Una oportunidad de veneración para los fieles
La llegada de la reliquia constituye una oportunidad especial de veneración y de acercamiento a la vida y obra de Mama Antula, figura central de la espiritualidad argentina. Desde la organización señalaron que el recorrido continuará por distintas comunidades de la Diócesis.
Recorrido de las reliquias
La comunidad podrá venerar las reliquias en diferentes puntos de la provincia durante el mes de enero.
Este es el cronograma completo:
- 11/01 – Iglesia Catedral
- 12/01 – San Antonio, Berón de Astrada
- 14/01 – Basílica de Itatí
- 16/01 – Parroquia San Pío X
- 17/01 – Santuario Santísima Cruz de los Milagros
- 18/01 – Parroquia Santa Catalina
- 20/01 – Capilla Santos Francisco y Jacinta
- 22/01 – Parroquia Jesús Misericordioso
- 24/01 – Parroquia Virgen de Itatí, Laguna Brava
- 26/01 – Parroquia Inmaculado Corazón de María
- 28/01 – Capilla Virgen del Carmen, Corrientes
- 30/01 – Iglesia Jesús Nazareno
Quién fue Mama Antula
Santa María Antonia de Paz y Figueroa fue una laica consagrada que dedicó su vida a la evangelización y difusión de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Recorrió extensos territorios a pie, superando dificultades y persecuciones, y dejó una profunda huella espiritual en el país.
La Iglesia reconoció su santidad a partir de milagros atribuidos a su intercesión, y su figura continúa siendo motivo de fe, esperanza y gratitud entre los fieles.
Datos importantes sobre la santa
- Mama Antula fue beatificada en 2016 por el papa Francisco.
- El 11 de febrero de 2024 fue canonizada por el mismo pontífice, convirtiéndose en la primera mujer argentina en ser declarada santa.
- Su canonización fue impulsada por milagros atribuidos a su intercesión, reconocidos por la Iglesia Católica.