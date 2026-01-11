Estafa en Corrientes: recuperaron una motocicleta que fue comprada con cheques sin fondos

La Policía de Corrientes informó que recuperó una motocicleta de alta cilindrada en ciudad Capital, la cual está vinculada a un hecho de estafa.

Si bien la recuperación del rodado ocurrió el viernes, la noticia tomó relevancia el sábado por la noche cuando las autoridades liberaron el informe policial.

En el marco de una investigación de la Unidad Especial Anti Arrebatos, junto a la Fiscalía interviniente, se realizaron tareas por una caso de estafa.

Un intercambio comercial con cheques sin fondos fue el puntapié de la investigación, donde la parte denunciante presentó los documentos que no poseían valor.

Tras la denuncia se realizaron acciones investigativas que tuvieron un resultado positivo pues se secuestró una motocicleta marca Gilera, modelo Vogue AC 350, en el kilómetro 8 de la Ruta Nacional N° 5. En el lugar se identificaron partes del rodado y documentación apócrifa.

El rodado recuperado junto a la documentación fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias de rigor.

