Independiente vs Alianza Lima: el Rojo abre 2026 en Montevideo

Independiente vs. Alianza Lima se enfrentarán desde las 21, en el estadio Parque Viera de Montevideo, por el torneo de verano Serie Río de la Plata. Aun así, el encuentro permanece en duda debido a las malas condiciones climáticas que afectan a Uruguay.

El compromiso marcará la primera presentación del Rojo en el 2026, bajo la conducción técnica de Gustavo Quinteros. El equipo de Avellaneda encara el año sin competencia internacional, por lo que concentrará sus objetivos en el torneo local, con la intención de cortar una racha de 24 años sin títulos en el fútbol argentino.

Novedades en Avellaneda

El primer refuerzo del “Rojo” es Ignacio Malcorra, incorporado tras quedar libre de Rosario Central, donde fue una de las figuras. El mediocampista podría sumar sus primeros minutos con la camiseta de Independiente en este amistoso.

Del otro lado estará Alianza Lima, que inicia un nuevo ciclo con el argentino Pablo Guede como entrenador, luego de la salida de Néstor “Pipo” Gorosito. El conjunto peruano tiene como principal desafío de la temporada la Copa Libertadores, aunque para acceder a la fase de grupos deberá superar las tres instancias del repechaje.

Probable 11 de Gustavo Quinteros

El probable once de Independiente sería: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Felipe Loyola y Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral y Matías Abaldo; Gabriel Ábalos.

La organización del torneo evaluará en las próximas horas si el estado del campo de juego y el pronóstico permiten disputar el encuentro según lo previsto.