La sentencia de Mirtha Legrand sobre la pareja que conforman Javier Milei y Yuyito

Este martes, Mirtha Legrand en un nota para Socios del Espectáculo habló sin filtro de Javier Milei y su actual pareja, Yuyito González.

Mientras se llevaba a cabo la gala de Fundaleu, la cronista del programa se acercó a la diva para consultarle sobre algunas cuestiones. Lo primero que le preguntó fue; si tenía la idea de hacer algún programa especial, teniendo a Susana Giménez como invitada, a lo que respondió: “No, ninguno”.

Acto seguido, le preguntó por el mandatario y la exvedette: "¿Te gusta la pareja de Yuyito y Milei?, así, sin ningún tipo de intro, A lo que Legrand contestó muy contundente entre risas: "No (no me gusta)".

Tiempo atrás, la conductora había manifestado que tampoco le gustaba la pareja que hacía con Fátima Florez ; "Ustedes son raros", había expresado en medio de su programa cuando los tenía de invitados.

Para finalizar, la cronista le preguntó a la abuela de Juana Viale: “¿Tiene ganas de invitar nuevamente a Milei y a Yuyito”. “Sí, me gustaría”, afirmó.

FUENTE: minutouno.com