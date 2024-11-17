Wanda Nara subió al escenario en el show de L-Gante: complicidad y mucho amor

A pesar de estar en el centro de la polémica por su escandalosa separación de Mauro Icardi (con quien tiene a sus hiajs Francesca e Isabella), Wanda Nara sigue apostando a su flamante relación con Elián “L-Gante” Valenzuela.

Ahora, a poco de haber compartido en las redes lo feliz que está con el cantante, la empresaria acompañó a su novio al show que brindó en el Teatro Gran Rex y el público estalló al verlos a puro mimo arriba del escenario.

“@lgante_keloke cantó en el Gran Rex y @wanda_nara subió al escenario”, escribieron desde la cuenta de Instagram @gabrielsotelo93, donde publicaron el momento de complicidad que mantuvieron los jóvenes al entonar uno de los hits más especiales.

WANDA NARA REVELÓ QUÉ FUE LO MÁS IMPORTANTE PARA ESTAR EN PAREJA CON L-GANTE

A pesar de la polémica que despertó su decisión de comenzar una nueva historia de amor de la mano de Elián “L-Gante” Valenzuela y de los conflictos que eso le generó con su ex, Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), Wanda Nara tiene claro qué quiere de su flamante pareja.

La conductora de Love Is Blind (Netflix) se sometió a un juego de preguntas junto a su compañero, Darío Barassi y fue contundente con su respuesta, al ser indagada sobre quién de los dos es más probable que se fije en el dinero de la persona que está conociendo: “Yo no me fijaría nunca en el dinero, pero sí necesito alguien que trabaje”, lanzó en una nota que dio a TN Show.

“No me interesa mucho el dinero”, agregó, contundente con sus palabras. Y cerró, firme: “Es verdad, pero sí me fijo en gente exitosa. O sea, me atrae el éxito. Quizá me enamoro de un veterinario que es exitoso sacando tumores de perritos”.

