¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Senasa Padrón electoral
calor en Corrientes Senasa Padrón electoral
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Espectáculos

Pampita explicó por qué la separación de Moritán fue distinta a la de Benjamín Vicuña

La modelo habló del fin de su relación con el expolítico y recordó sus rupturas de sus exparejas.
 

Por El Litoral

Domingo, 24 de noviembre de 2024 a las 15:21

Pampita explicó en una nota con LAM por qué la separación de Roberto García Moritán fue distinta a la de Benjamín Vicuña, Pico Mónaco y otras exparejas y cómo se manejarán.

“Fue distinta esta separación a otras”, le comentó Ángel de Brito y la modelo expresó: “Porque estoy más grande y más madura también, es distinto todo, uno madura y reacciona distinto”.

“O por lo menos se contiene de reaccionar de ciertas maneras que antes con juventud y con esa madurez haces lo que podes con tus herramientas”, agregó la empresaria sobre su pasado y presente.

Al final, Carolina dejó en claro cómo quedaron las cosas con Moritán: “Hoy puedo saber cómo vamos a ser el resto de nuestras vidas como familia, ya sé cómo es un ex en tu vida para siempre”.

QUÉ DIJO PAMPITA CUANDO LE PREGUNTARON SI SE ARREPIENTE DE HABER PUBLICADO SUS CHATS

Ángel de Brito le preguntó a Pampita si se arrepiente de haber publicado sus chats con Roberto García Moritán el 20 de septiembre, cuando se separó definitivamente del político y su respuesta fue contundente.

“¿Te arrepentis de haber publicado los chats ese día en Instagram?”, indagó el periodista y ella contestó: “No, porque yo no me había separado antes de esa fecha y lo quería dejar bien en claro”.

“Antes no me imaginé jamás que iba a pasar, así que no me arrepiento. Si publico algo es porque estoy muy segura, mil veces dicen cosas que no son ciertas y no salgo aclarar”, remarcó Carolina.

Ciudad Magazine

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD