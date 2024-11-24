Pampita explicó por qué la separación de Moritán fue distinta a la de Benjamín Vicuña

Pampita explicó en una nota con LAM por qué la separación de Roberto García Moritán fue distinta a la de Benjamín Vicuña, Pico Mónaco y otras exparejas y cómo se manejarán.

“Fue distinta esta separación a otras”, le comentó Ángel de Brito y la modelo expresó: “Porque estoy más grande y más madura también, es distinto todo, uno madura y reacciona distinto”.

“O por lo menos se contiene de reaccionar de ciertas maneras que antes con juventud y con esa madurez haces lo que podes con tus herramientas”, agregó la empresaria sobre su pasado y presente.

Al final, Carolina dejó en claro cómo quedaron las cosas con Moritán: “Hoy puedo saber cómo vamos a ser el resto de nuestras vidas como familia, ya sé cómo es un ex en tu vida para siempre”.

QUÉ DIJO PAMPITA CUANDO LE PREGUNTARON SI SE ARREPIENTE DE HABER PUBLICADO SUS CHATS

Ángel de Brito le preguntó a Pampita si se arrepiente de haber publicado sus chats con Roberto García Moritán el 20 de septiembre, cuando se separó definitivamente del político y su respuesta fue contundente.

“¿Te arrepentis de haber publicado los chats ese día en Instagram?”, indagó el periodista y ella contestó: “No, porque yo no me había separado antes de esa fecha y lo quería dejar bien en claro”.

“Antes no me imaginé jamás que iba a pasar, así que no me arrepiento. Si publico algo es porque estoy muy segura, mil veces dicen cosas que no son ciertas y no salgo aclarar”, remarcó Carolina.

Ciudad Magazine