Las fotos de la China Suárez con lencería que desataron un escándalo por parecerse a Wanda

La China Suárez se lució con un conjunto de lencería y la compararon con Wanda Nara

En medio de las polémicas por el cumpleaños de su hija, la China Suárez vuelve a entrar en un escándalo por una foto en la cama de Mauro Icardi. La actriz lució un conjunto de lencería color negro que encendió las redes sociales, pero lo que ni ella esperaba es que su publicación se llene de comentarios donde la comparan con Wanda Nara.

La intérprete fue protagonistas de grandes polémicas, desde su viaje hasta el festejo de su hija Magnolia que tuvo decoraciones muy parecidas a las que la empresaria le puso a Francesca en su cumpleaños.

Ahora, la influencer compartió en sus redes una foto que mostró su lado más sensual luciendo un conjunto de lencería. Pero lo que más sobresaltaba es la decoración a su alrededor que hacía saber que estaba en la habitación del jugador del Galatasaray.

Muchos usuarios de Instagram hicieron alusión a que ahora, la China se estaría sacando las fotos con las mismas poses que la empresaria compartía con sus seguidores, lo que aumentó los rumores de que querría parecerse a la vida que tenía antes Nara. Sin duda alguna, las coincidencias en estos posteos son grandes, lo que da lugar a esta suposición.

Por su parte, la dueña de Wanda Cosmetics, no reaccionó ante una posible provocación, por lo contrario, usó sus redes para compartir los románticos momentos que vivió con su novio a pocos días del estreno de su próxima canción en la que hará una colaboración con L-Gante.

FUENTE: caras.perfil.com