Club de Regatas Corrientes suba del dólar Justicia de Corrientes
Nació Aurora, la hija de Lisandro Martínez y Muri López Benítez: “El mejor día"

El futbolista y su pareja compartieron la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Por El Litoral

Lunes, 17 de marzo de 2025 a las 11:34


En las últimas horas, Lisandro Martínez y Muri López Benítez anunciaron el nacimiento de su primera hija, Aurora. La noticia la dieron a través de sus redes sociales, donde hicieron una emotiva publicación con fotos de la bebé.

“14/03/2025, oficialmente el mejor día de nuestras vidas!! Bienvenida Aurora”, escribió el defensor del Manchester United y la selección argentina en su cuenta de Instagram.

La publicación del jugador de la Selección Argentina y su esposa no tardó en viralizarse y en cuestión de minutos cosecharon millones de "me gusta" y lindos comentarios, donde los felicitaban por el gran momento personal que están viviendo.

El futbolista y su pareja habían confirmado la noticia del embarazo en octubre de 2024, generando sorpresa en todos sus seguidores y allegados, que no podían creer la linda noticia que les estaban dando. “Te amamos mucho antes de saber de tu existencia hija, prometemos dar lo mejor de nosotros porque tu felicidad será siempre nuestra prioridad”, expresaron en su momento también en un posteo en conjunto que hicieron en sus cuentas de Instagram.

FUENTE: minutouno.com

