El padre de Jésica Cirio rompió el silencio sobre la muerte de la hermana de la modelo

Este viernes se conoció la muerte de Verónica Mestre, la hermana de Jesica Cirio, y fue la propia modelo la que confirmó la noticia, que fue hace varias semanas atrás y que está siendo investigada por las autoridades: y ahora se conoció la palabra de Don Horacio, el padre de la modelo.

En El run run del espectáculo, Lio Pecoraro y Fernando Piaggio revelaron que Marta Elisa Perutich, la madre de Verónica y Jesica, fue quien encontró a la empresaria sin vida en su departamento de Lanús y se comunicaron con Don Horacio, que se manifestó “muy enojado” con la situación.

“Estoy muy triste y a la vez estoy bastante enojado por la situación también”, dijo Horacio, lo que generó intriga en los conductores, que quisieron saber los motivos. “No quiero extralimitarme con mis palabras”, advirtió.

HORACIO, EL PADRE DE JÉSICA CIRIO, SE MOSTRÓ ENOJADO Y DEVASTADO POR LA MUERTE DE LA HERMANA DE LA MODELO

“Estamos hablando de una muerte de una persona que cuando yo comencé la relación con mi ex, con la mamá de Jessica, tenía 7 años y yo tenía 18, o sea que eran muy poquitos los años que nos llevaron. Ella toda la vida fue una hija para mí. La crié con su mamá”, agregó Horacio.

“¿No tiene corazón esta gente? ¿Por qué no me avisaron? Yo por supuesto no iba ni voy a hacer un circo de esto. Si a mí me avisaban y me decían, pasó así, así, no iba a dar ninguna información. Sea lo que sea”, dijo Horacio, revelando que se enteró por las preguntas de la producción de Puro Show de la muerte de su “hija del corazón”.

“Nadie se dignó en llamarme. (…) ¿Sabés lo que quiero yo de esto? No voy a hacer un circo. (…) Lo único que quiero saber, que voy a tratar de averiguar, y me lo voy a guardar para mí, es dónde está el cuerpo, si le hicieron autopsia, si entregaron el cuerpo”, explicó.

“Yo lo único que quiero saber es, el día que la sepulten, dónde está para ir a llevarle una flor y rezarle un Padre nuestro”, agregó Horacio Cirio, que se sintió “totalmente ignorado” por su familia, y que manifestó que lo único que querría es “darle todo su apoyo” a su ex y a sus hijos de sangre.

